C’est un énorme coup que serait sur le point d’enregistrer l’UBB avec l’arrivée dès cet été du numéro 8 des U20 Marko Gazzotti, un an avant le terme de son contrat avec Grenoble.

Le conditionnel est encore de mise pour l'heure, mais il ne s’agirait plus que d’une question de jours. Révélation de la dernière Coupe du monde U20 dont il fut élu meilleur joueur, le numéro 8 des Bleuets Marko Gazzotti (18 ans, 1,92m, 98 kg) serait sur le point de s’engager avec l’Union Bordeaux-Bègles pour les prochaines saisons, alors qu’il se trouvait encore sous contrat espoir avec le FC Grenoble jusqu’en 2024.

"C’est sûr que je commence à me poser des questions, nous avait confié Marko Gazzotti la semaine dernière, alors qu’il se trouvait en vacances en Espagne. Mais il est beaucoup trop tôt pour me prononcer sur ces choses-là, surtout alors que je suis en pleine semaine de coupure. On verra bien à mon retour ce qu’il convient de faire pour l’avenir. […] Rester à Grenoble une saison de plus ? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. C’est impossible, à ce moment précis, de présager ce qui arrivera dans le futur."

Peu après ses titres de champion du monde U20 et de meilleur joueur, Marko Gazzotti nous a livré sa première interview. Des propos d’une étonnante lucidité entre légère euphorie, perspectives d’avenir et analyse pertinente du rugby français.



420 000 euros d’indemnités

Impossible ? Peut-être pas tout à fait puisque, selon nos informations, le joueur a appris dès son retour à ses dirigeants son intention de diriger sa carrière vers l’UBB, qui était en concurrence sur le dossier avec le Stade toulousain. Dans l’affaire ? La proximité de Marko Gazzotti avec Louis Bielle-Biarrey et Zacharie Affane (avec lesquels il a évolué lors de ses années jeunes au FCG) a bien évidemment compté.

Toutefois, au-delà d’avoir su jouer sur l’affect, les Girondins se sont également montrés prêts à casser leur tirelire puisque, compte tenu des indemnités de formation et du rachat de la dernière année de contrat, c’est a minima une somme de 420 000 euros que le club de Laurent Marti devrait verser à son homologue isérois. À charge à Gazzotti de s’en montrer digne, qui se verra offrir dès sa première saison une occasion en or de "matcher" en Top 14.