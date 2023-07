À la veille de jouer l'Irlande en finale de Coupe du monde U20, le troisième ligne centre des Bleuets Marko Gazzotti se livre. Lui qui jouera une finale à seulement 18 ans se penche sur le choc franco-irlandais, les clés pour dominer le match et les émotions vécues par le groupe.

Ce vendredi, ce sont peut-être les deux meilleures troisièmes lignes de la compétition qui s'affrontent. Que pouvez-vous dire sur celle de l'Irlande ?

Ils ont une très bonne troisième ligne eux aussi et ils l'ont prouvé sur les matchs de Coupe du monde et lors du Six Nations. Elle est aussi belle que la nôtre, maintenant il va falloir qu'on montre que nous sommes meilleurs. Ça va être l'un des objectifs de vendredi.

L'entame de match est très importante, souvent décisive, dans une finale. On a eu l'exemple où vous étiez plus en difficulté face à l'Angleterre, face à cette équipe d'Irlande vous n'aurez peut-être pas autant de chance ?

Si on aborde le match difficilement, on sait déjà que ça va être dur de reprendre le dessus. Cette équipe d'Irlande parvient à dérouler en deuxième mi-temps, elle l'a montré sur tous ces matchs. Donc si en première mi-temps c'est dur pour nous, ils ne nous laisseront sûrement pas la chance de revenir après la pause. C'est pourquoi nous devons commencer le match très fort.

Quelles émotions cela procure de jouer une finale de Coupe du monde à seulement 18 ans ?

C'est un sentiment de fierté. Ça fait un mois que nous cravachons pour en arriver là et nous y sommes enfin. Ça procure beaucoup d'émotions et il faut parvenir à les canaliser pour appréhender au mieux cet événement et soulever la coupe. C'est incroyable de le vivre, mais ça le sera d'autant plus si on décroche le titre.

Le monde du rugby français est derrière nous et ca nous booste

Cela peut être difficile de savoir se contenir justement. Comment vous gérez cela entre vous dans le groupe ?

Il va falloir savoir rester froid, concentré sur la stratégie et sur le plan de jeu. Si nous, joueurs, parvenons à rester focus, ça nous permettra de ne pas se laisser submerger par les émotions. Mais on sait que d'ici demain, la pression a le temps de monter petit à petit, et quand on arrivera dans le couloir et qu'on passera à côté de la coupe en rentrant sur le terrain, c'est là que les émotions peuvent facilement prendre le dessus. Il va falloir gérer, mais je pense que tout le groupe en est capable. Nous sommes bien parvenus à le faire pour la demi-finale, c'est une question d'habitude pour cette finale

La discipline a été votre bête noire par moments dans cette compétition. Selon vous, il vous faudra redoubler d'efforts pour cette finale ?

On sait que cette équipe d'Irlande est costaude sur les mauls, ils aiment bien user du double effet "pénal touche." Il va donc falloir que nous soyons vigilants sur la discipline, et donc sur les cartons aussi. Nous nous étions déjà fixé l'objectif de diminuer le nombre de cartons par matchs et c'est réussi, donc on garde ce cap pour la finale

Y a-t-il eu une préparation spécifique pour ce match ? Quelque chose a changé dans votre semaine ?

Rien n'a trop changé dans notre semaine, nous sommes restés sur un schéma d'entraînement classique. Seule particularité : nous avons eu un jour de repos de plus, ce qui nous a bien permis de recharger les batteries et d'être frais pour la finale. Nous avons aussi eu la visite de Florian Grill, le président de la Fédération, et ça montre que le monde du rugby français est derrière nous, que la France est derrière nous. Ça nous donne un boost supplémentaire et ça nous pousse à être le plus en forme.