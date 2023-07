Encore une fois étincelant en finale face à l'Irlande, le numéro huit français Marko Gazzotti a été élu meilleur joueur de la Coupe du monde. Le Grenoblois savoure bien évidemment ce titre mondial, en espérant que les "grands" en feront de même dans quelques semaines.

Le rugby français est à un excellent niveau à l'heure actuelle. Pensez-vous ouvrir la porte à votre manière aux "plus grands" avec ce nouveau titre mondial ?

Je pense qu'on a écrit notre histoire. On s'était dit dès la départ que c'était la nôtre, et qu'il fallat aller jusqu'au bout. On l'a fait. Ensuite, si ça pouvait inspirer les plus grands, ce serait parfait pour le rugby tricolore.

Vous avez l'air d'être moins démonstratif que vos coéquipiers après ce sacre. Que ressentez-vous ?

Je ressens de la fierté tout d'abord. Je me souviendrai de cette aventure toute ma vie. Mais je pense que je ne réalise pas totalement ce qu'on a fait, dans une ou deux semaines peut-être. Tout le monde a tout donné dans cette finale, et c'est vraiment agréable d'évoluer dans cette équipe qui ne lâche jamais rien.

Comment expliquez-vous ce score aussi large ?

C'est vrai qu'on restait sur une défaite face à ces Irlandais mais on a réalisé le match parfait pour l'emporter. Que ce soit en mêlée, en touche, sur le jeu de contre-attaque... Tout a bien fonctionné. Sans oublier notre discipline puisque nous n'avons pas pris de carton.

Avez-vous eu une impression de domination aussi forte sur le terrain qu'au tableau d'affichage lors de cette Coupe du monde ?

En demi-finale, on s'est tout de même fait un peu peur face à l'Angleterre. Mais on a tout de même réusi à revenir pour finalement gagner largement. À ce niveau-là, c'est l'état d'esprit qui fait la différence.