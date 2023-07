Un peu plus d'un mois avant le Mondial, on dresse la liste des jokers Coupe du monde par club. Sans surprise, Toulouse est le club ayant recruté le plus de joueurs pour toute la durée de la compétition. Le Stade français, Castres et Oyonnax sont les seuls à ne pas avoir recruté de joueurs supplémentaires à ce jour. Pour l'heure, 37 jokers Coupe du monde évolueront en Top 14 la saison prochaine.