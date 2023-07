Le Stade toulousain a officialisé l'arrivée de Léo Banos (1,91m, 106kg) jeune troisième ligne en provenance de Mont-de-Marsan. Il rejoindra l'effectif toulousain pour toute la durée de la Coupe du monde.

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, Léo Banos sera bien Toulousain pendant la Coupe du monde. Il débarque de Mont-de-Marsan en prêt pour toute la durée de la compétition. Le troisième ligne de 20 ans intégrera donc l'effectif d'Ugo Mola et son staff pour un peu plus de deux mois. À tout juste 20 ans, Léo Banos est devenu un incontournable de l'effectif montois ces dernières saisons et aura donc l'occasion de se montrer à plus haut niveau.

Septième joker Coupe du monde

Cette saison il compte 25 feuilles de match avec Mont-de-Marsan dont 18 en tant que titulaire. Une saison complète où il a une nouvelle fois montré qu'il avait bien sa place parmi les grands. La saison dernière Léo Banos avait effectué l'intégralité du Tournoi des 6 Nations U20 numéro 6 dans le dos.

Il est le septième joker Coupe du monde du Stade toulousain et rejoindra donc l'arrière Kakeru Okumura, l'ouvreur Billy Searle, le centre/ailier Setareki Bituniyata, les deuxième et troisième ligne Piula Faasalele et George Tilsley et le troisième ligne Rynhardt Elstadt. Après ce passage dans la ville rose Léo Banos reprendra le chemin de Mont-de-Marsan et devrait retrouver les Rouge et Noir en 2024.