En cette période un peu particulière, plusieurs joueurs portent l'étiquette "joker Coupe du monde". Mais quel est réellement le statut de ces joueurs, combien les clubs peuvent-ils en recruter et jusqu'à quand ? Nous vous expliquons tout sur ces fameux jokers Coupe du monde.

Parmi eux, il y a des noms ronflants, comme les Noah Lolesio, Alun Wyn Jones ou encore Jake Gordon à Toulon. Toulouse a Léo Banos, Setareki Bituniyata ou Piula Faasalele. L'UBB possède notamment Arthur Duhau et Raphaël Lakafia. Mais au fait, quelle est l'utilité de ces fameux jokers Coupe du monde ? Ces joueurs dont on n'arrête pas d'entendre parler cet été et qui migrent vers les clubs de Top 14 et même de Pro D2. Eh bien d'abord, il faut poser le contexte. Du 8 septembre au 28 octobre 2023, la Coupe du monde de rugby aura lieu en France et opposera les meilleures nations mondiales.

Alun Wyn Jones sera joker Coupe du monde à Toulon PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Qui dit meilleures équipes, dit meilleurs joueurs. Les clubs de l'attractif Top 14 sont alors bien placés pour savoir que plusieurs de leurs éléments seront utilisés lors de ce mondial. Le problème, c'est qu'au vu du calendrier déjà plus que chargé, le championnat de France n'a pas le temps de s'arrêter trop longtemps. Alors si une pause sera en vigueur à partir du 4 septembre jusqu'au 29 octobre (le lendemain de la finale de la Coupe du monde), les trois premières journées du Top 14 se joueront sans les internationaux. C'est pourquoi, pour ne pas que certaines équipes ne se retrouvent sans joueur, la possibilité d'obtenir des jokers Coupe du monde est offerte par la LNR à toutes les écuries du championnat.

À disposition des clubs jusqu'au 19 novembre

Mais le recrutement de ces joueurs est soumis à certaines conditions. La première, c'est évidemment que le club en question possède des joueurs parmi les listes élargies des nations. D'ailleurs, il faut un minimum de deux joueurs convoqués pour avoir accès au recrutement d'un joker Coupe du monde. La LNR précise la "possibilité de recruter des jokers Coupe du monde du 1er juillet 2023 au 7 septembre 2023, à raison d’un joueur par club pour la présence de deux joueurs de son effectif sur les pré-listes déposées par les fédérations auprès de World Rugby, et un joueur de 1ère ligne par club pour la présence d’un 1ère ligne de son effectif sur ces pré-listes."

Ainsi, il est encore possible pour les clubs qui n'ont pas encore rempli leur quota de recruter un joker Coupe du monde. Il est aussi à noter qu'un "joker additionnel" pourrait être enrôlé par une équipe si un joueur blessé est remplacé par un joueur du club en question au cours de la compétition.

Enfin, pour pallier les possibles vacances des internationaux après la Coupe du monde et le long parcours de certains joueurs lors de la compétition, la LNR précise aussi que la "période Coupe du monde" s'étend jusqu'au 19 novembre 2023. Les jokers seront donc à disposition des clubs jusqu'à cette date limite. Ensuite, les clubs devront laisser partir leurs munitions supplémentaires et retrouveront un effectif "normal". En cas de blessures, il leur sera toujours possible de recruter des jokers médicaux. Mais ça, c'est une autre histoire.