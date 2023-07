C’est une légende du rugby néo-zélandais, avec ses 108 sélections et ses deux titres de champion du monde, qui va débuter la saison avec le Stade Toulousain. Le All Black est déjà arrivé à Ernest-Wallon.

Jusque-là, en plus des deux joueurs en prêt (à savoir le trois-quarts polyvalent Max Auriac, revenu de Colomiers le temps du Mondial, et le troisième ligne de Mont-de-Marsan Léo Banos, qui sera là durant la même période avant de revenir définitivement à Ernest-Wallon à l’été 2024), le Stade toulousain avait déjà officialisé le recrutement de plusieurs jokers Coupe du monde : Rynhardt Elstadt, Piula Fa’asalele, Setareki Bituniyata, George Tilsley, Billy Searle et Kakeru Okumura. Certains, comme le Springbok Elstadt (4 sélections) ou l’international samoan Fa’asalele (23 sélections) affichent déjà un joli CV. Mais le plus clinquant sera assurément celui d’un autre joker Coupe du monde enregistré : le pilier droit néo-zélandais Owen Franks (35 ans). Le nom de l’international all black (108 sélections) circulait dans l’environnement du club champion de France depuis quelque temps.

Owen Franks (Nouvelle-Zélande) lors d'un match de Rugby Championship contre l'Afrique du Sud Howard Cleland / Icon Sport

Selon nos informations, il est bel et bien arrivé à Ernest-Wallon en fin de semaine et s’est donc engagé en qualité de joker Coupe du monde, donc jusqu’au 18 novembre selon les règles en vigueur. Il va ainsi effectuer la préparation estivale avec les Rouge et Noir avant de disputer le début de saison en Top 14. Il faut dire que le club est actuellement amoindri à son poste, puisque Dorian Aldegheri fait partie des quarante-deux joueurs retenus par Fabien Galthié pour préparer la Coupe du monde avec le XV de France, que la future recrue néo-zélandaise Nepo Laulala débarquera après le Mondial qu’il jouera avec les All Blacks, et que le jeune Paul Mallez est parti en prêt à Provence Rugby. La solution Charlie Faumuina, qui a quitté le club où il était arrivé en 2017, avait un temps été évoquée en interne pour être joker Coupe du monde mais l’ancien All Black, grâce au nouveau règlement d’éligibilité de World Rugby, prépare actuellement le Mondial avec… les Samoa.

La référence internationale de la décennie précédente

Du coup, les dirigeants stadistes ont logiquement scruté le marché pour se renforcer en première ligne et ont sauté sur l’opportunité représentée par l’un des plus grands piliers de l’histoire du rugby néo-zélandais. Considéré comme la référence mondiale à son poste durant la décennie précédente, Owen Franks possède aussi un palmarès XXL avec notamment ses deux titres de champion du monde, en 2011 et 2015. Autre statistique qui fait sa légende : en treize apparitions dans la reine des compétitions internationales (dont douze comme titulaire), l’intéressé n’a connu que des victoires.

Owen Franks (Nouvelle-Zélande) lors du match de Coupe du monde 2015 contre l'Argentine Dave Winter / Icon Sport

La dernière de ses 108 capes (98 comme titulaire !) remonte au 10 août 2019, contre l’Australie, lui qui n’avait ensuite pas été retenu pour la Coupe du monde au Japon. Après avoir effectué la majeure partie de sa carrière en club aux Crusaders, dont il a garni les rangs en Super Rugby de 2009 à 2019 avec trois titres à la clé (2017, 2018 et 2019), Owen Franks a connu une première expérience en Europe, puisqu’il a porté le maillot des Northampton Saints en Angleterre, de 2019 à 2021. Il était ensuite revenu au pays, où il a disputé les deux dernières saisons sur les couleurs des Hurricanes. C’est donc une légende de ce sport qui va renforcer le Stade toulousain, lequel bénéficiera de son immense expérience dans un contexte où il doit se passer de la grande majorité de ses cadres.