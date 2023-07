Alors que Perpignan devait engager le talonneur néo-zélandais Hikawera Elliot (37 ans) en qualité de joker Coupe du monde, ce dernier a été recalé à la visite médical. C'est finalement Jérémie Maurouard (30 ans) qui va débarquer en Catalogne pour porter la tunique du l'Usap dans les prochaines semaines. Le champion de France 2022 avec Montpellier tentera de relancer sa carrière.

Les dirigeants perpignanais ont (enfin) trouvé le joueur qui va venir renforcer le poste de talonneur durant cette période Coupe du monde. Il y a quelques jours, le All Black Hikawera Elliot a été recalé lors de la visite médicale. Cette fois, tout semble bouclé selon L'Équipe : c'est Jérémie Maurouard qui est finalement l'heureux élu.

Les Catalans ont besoin de renfort puisque Seilala Lam, l'habituel titulaire avec le numéro 2 dans le dos dans Sang et Or, devrait participer au Mondial avec la sélection des Samoa. En son absence, un peu d'expérience ne fera pas de mal puisque seuls les jeunes Lucas Velarte (24 ans), Jeffrey Heafala (22 ans), Merab Macharashvili (21 ans) et Victor Montgaillard (20 ans) préparent actuellement la nouvelle saison avec Perpignan.

Un habitué du Top 14

Passé par le Racing 92, Oyonnax, La Rochelle et Lyon, Jérémie Maurouard connaît bien le Top 14. Il évoluait depuis deux saisons à Montpellier. Il a été sacré champion de France en 2022 avec le MHR. La saison dernière, il n'a disputé que 5 petites rencontres dans l'Hérault. À 30 ans, il va tenter de relancer sa carrière puisque si ses performances sont convaincantes, il pourrait bien poursuivre l'aventure en Catalogne après le Mondial.