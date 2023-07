Une nouvelle légende débarque en Top 14 ! Ce vendredi, Toulon a officialisé l'arrivée d'Alun-Wyn Jones (38 ans) en qualité de joker Coupe du monde. Le légendaire deuxième ligne gallois aux 158 sélections avec le XV du Poireau va découvrir le championnat français après avoir fait toute sa carrière du côté des Ospreys. Il est attendu sur la Rade dans les prochains jours.

C'est une arrivée qui va faire grand bruit. Depuis quelques jours, le RCT dévoile ses jokers Coupe du monde. Il y a eu Setariki Tuicuvu et Noa Nakaitaci, Noah Lolesio devrait suivre, et ce vendredi, c'est une légende vivante qui a été officialisée.

Alun-Wyn Jones portera le maillot toulonnais lors des premières journées de championnat. Joueur le plus capé de l'histoire du rugby, il compte 158 sélections avec le pays de Galles, et 12 avec les Lions britanniques. Rien que ça.

Attendu dans les prochains jours sur la Rade, Jones aura comme objectif de combler les absence de Brian Alainu'uese (appelé avec les Samoa), et David Ribbans. Ce dernier fait partie des recrues varoises mais est actuellement avec la sélection anglaise.

?? ?????? ????? ?? ????? & ???? \ud83d\udd34\u26ab



Le deuxième ligne gallois, Alun Wyn Jones, s'engage avec le RCT en qualité de joker Coupe du Monde \ud83d\udca5



Welcome @AlunWynJones — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) July 7, 2023

Aux Ospreys depuis ses 19 ans

À 38 ans, Alun-Wyn Jones va seulement découvrir le deuxième club professionnel de sa carrière. Depuis ses 19 ans, il évoluait chez les Ospreys, dans la province de Swansea. En 2009, il est devenu capitaine de cette formation, avec qui il a remporté le Pro 12 en 2007, 2010 et 2012 mais aussi la coupe anglo-galloise en 2008. Au total, il aura joué 241 matchs et marqué 22 essais.

Avec le XV du Poireau, Jones n'est pas non plus à plaindre au niveau du palmarès. Il a gagné 5 titres de Tournoi des 6 Nations (2008, 2012, 2013, 2019 et 2021) dont 3 grands chelems. En mai dernier, à la surprise générale, le deuxièle ligne avait annoncé sa retraite internationale. Cette arrivée à Toulon assure une chose : il ne participera pas à la prochaine Coupe du monde. Il est attendu dans les prochains jours sur la Rade pour prendre part à la préparation de la prochaine saison.