Après avoir annoncé la signature de Ben White (international écossais) pour la saison à venir, le RCT a officialisé la venue de Jake Gordon (international australien) en tant que joker Coupe du monde. Le demi de mêlée vient donc renforcer l'effectif de Pierre Mignoni et son staff pour le début de saison.

Le Rugby Club toulonnais a annoncé l'arrivée d'un nouvel international dans ses rangs. Après Ben White, demi de mêlée écossais qui a signé un contrat d'une saison, c'est un Australien qui débarque sur la Rade en tant que joker Coupe du monde. Jake Gordon (30 ans) devrait donc porter le maillot du RCT pour le début de saison. Il permettra au club varois de pallier l'absence des internationaux en considérant que le numéro 9 ne soit pas appelé avec l'Australie. Pour l'heure Jake Gordon ne fait pas partie du groupe pour préparer la Coupe du monde avec les Wallabies mais jouera tout de même un match face aux Tonga avec "l'Australie A" ce vendredi. Cette saison, sa dernière titularisation sous le maillot australien remonte au 26 novembre lors de la tournée d'automne.

Lors du dernier exercice, le demi de mêlée a porté le maillot des Waratahs à 14 reprises dont 13 fois en tant que titulaire. "Jake est un demi-de-mêlée expérimenté aux joutes internationales. Il va nous apporter son leadership (il a été capitaine des Waratahs), sa vision de jeu, et ses qualités physiques. Au-delà du joueur, nous savons que Jake possède un excellent état d’esprit ce qui correspond aussi à nos critères de recrutement. Nous sommes donc ravis d’accueillir Jake pour démarrer au mieux notre saison", assure le manager du RCT. Jake Gordon qui n'a connu qu'un seul club (Waratahs depuis 2016) se lance donc dans une nouvelle aventure en France et pourrait faire ses premiers pas en Top 14 d'ici quelques semaines. En l'absence de Ben White qui devrait faire la Coupe du monde avec l'Ecosse et potentiellement celle de Baptiste Serin qui pourrait faire partie du groupe tricolore, l'Australien devrait donc prendre le relais numéro 9 dans le dos.