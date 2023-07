Après une semaine de repos, les 42 joueurs convoqués par Fabien Galthié pour préparer la Coupe du monde se retrouvent à Marcoussis. Ils prépareront, notamment, le premier match amical face à l'Ecosse le 5 août prochain.

Après 15 jours de préparation physique intensive sous le soleil de Monaco, les joueurs du XV de France ont eu l'occasion de se reposer une dernière semaine avant de se retrouver, ce dimanche soir à Marcoussis. Désormais, les Bleus n'auront plus d'aussi longue période de repos avant le coup d'envoi du Mondial. Parmi les 42 joueurs, 33 d'entre eux vont vivre ensemble au quotidien jusqu'à la fin de la Coupe du monde.

Voici la liste du #XVdeFrance qui se regroupera à Marcoussis pour préparer le match face à l'Ecosse ! pic.twitter.com/dmApNu2gtZ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 19, 2023

Cette semaine, Fabien Galthié et ses hommes vont travailler en marge du premier match de préparation qui attend nos Bleus le 5 août à Murrayfield contre le XV du chardon. Le sélectionneur et son staff communiqueront sur l'avancée des entraînements et l'état d'esprit des joueurs lors de trois points presse mardi, jeudi et vendredi. Plusieurs joueurs auront également l'occasion de témoigner.

Un déplacement en Écosse très attendu

La semaine prochaine, les Bleus resteront à Marcoussis et s'y entraîneront jusqu'au jeudi, jour où Fabien Galthié et Raphael Ibañez dévoileront les noms des 23 joueurs qui iront défier les troupes de Gregor Townsend à Edimbourg. Ils s'envoleront ensuite pour la capitale écossaise, ils y resteront le week-end et devraient rentrer en France le dimanche, lendemain du match.

Le vendredi après-midi, veille de match, le capitaine des Bleus qui aura l'honneur de porter le brassard face à l'Écosse, mènera le fameux "Captain's Run" sur la pelouse de Murrayfield. Après cette courte séance, le joueur se présentera en conférence de presse d'avant match aux côtés de Raphaël Ibañez.

Au lendemain du coup de sifflet final, les Bleus s'envoleront pour Capbreton. Ils y resteront trois semaines et prépareront un deuxième match face à l'Écosse qui se jouera le samedi 12 août à Saint-Etienne. S'en suivra encore deux matchs contre les Fidji et l'Australie avant de rentrer pleinement dans le vif du sujet et le début de la Coupe du monde.