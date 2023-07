Celui qui évoluait avec le maillot des Bleuets il y a quelques mois à peine est en train de basculer dans la cour des grands. Émilien Gailleton fait partie des joueurs sélectionnés par Fabien Galthié pour préparer le Mondial. Le centre revient sur le premier stage à Monaco et évoque la récente victoire des moins de 20 ans qui ont soulevé leur Coupe du monde...

Ce premier stage à Monaco était très intense…

C’était l'une des préparations les plus dures que j’ai vécues mais honnêtement je m’y attendais. Il faisait très chaud et on s’entraînait en début d’après-midi au moment où il faisait le plus chaud finalement mais c’était fait exprès. J’avoue que je l’ai eu dure mais je le savais (sourire). Je me suis envoyé à fond.

Personnellement, êtes-vous satisfait de ce premier stage ?

Je me suis fixé beaucoup d’objectifs "rugby" et c’est vrai que sur ces deux premières semaines c’était moins axé sur le rugby et beaucoup plus sur la préparation physique. Je me suis dit qu’il fallait que je montre la meilleure image de moi sur le physique. Chose faite je pense car dans tous les cas j’étais toujours à fond. Sur la partie rugby, c’était plus compliqué de se montrer car nous faisions qu’une demi-heure par jour après le physique donc ce n’était pas vraiment des entraînements de haute "qualité". Je pense que je pourrais commencer à valider certains de mes objectifs à Marcoussis et ensuite sur le mois d’août.

Peu après avoir effectué une séance particulièrement éprouvante qui n’a pourtant pas entamé sa bonne humeur communicative, le troisième ligne rochelais est revenu sur ces deux premières semaines de préparation physique avec le XV de France.



Le staff a annoncé que le deuxième stage à Marcoussis devrait être encore plus difficile. Êtes-vous prêt ?

Oui. Ils nous ont dit que sur le plan physique cela serait encore plus difficile mais personnellement je le sens mieux parce qu’il fera beaucoup moins chaud. Je crains la chaleur, à Paris il fera forcément moins chaud et je serai mieux préparé que les premières semaines.

Avez-vous eu un premier retour du staff sur le début de cette préparation ?

Non. Il n’y a pas eu beaucoup d’échanges que ce soit avec moi ou avec les autres joueurs. L’objectif était vraiment de s’entraîner et de commencer à se préparer tous ensemble.

À Monaco, vous avez fêté vos 20 ans…

Oui. Le soir de mon anniversaire on est allé au palais de Monaco. J’ai eu un gâteau et un petit cadeau avec la Princesse et le Prince donc c’était chouette (rires).

Ce vendredi les Bleuets ont remporté la Coupe du monde, avez-vous pu regarder le match ?

Oui bien sûr je l’ai regardé. Au moment du match je devais prendre mon avion retour. Heureusement le vol a eu du retard donc j’ai pu voir tout le match avant de partir. C’était formidable. Ils ont vraiment joué un très beau rugby et ils ont mis beaucoup d’envie en défense, on voyait que l’état d’esprit était là. Ils m’ont fait vibrer. Je suis vraiment content pour eux et pour le rugby français car ce titre est aussi encourageant pour la suite.

N’avez-vous pas eu un petit pincement au cœur de les voir soulever le trophée sans vous ?

Depuis que j’ai été appelé avec le XV de France ça me fait toujours quelque chose de les voir jouer à fond et de prendre du plaisir sur le terrain. Ils ont vécu de gros matchs et je dois avouer que j’aurais aimé le vivre avec eux mais à chaque fois que j’y pense je me rappelle que je vis une expérience folle. J’arrive à relativiser.