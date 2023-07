Battue cette fois-ci par l'Argentine à Sydney, l'Australie va mal. Les Wallabies affichent un cruel manque de sérénité et surtout de niveau de jeu depuis plusieurs mois. À quelques encablures de la Coupe du monde en France, les derniers matchs sont inquiétants.

Certains fantasment sur une qualification des Fidji ou de la Géorgie en quart de finale de la prochaine Coupe du monde. Un rêve alimenté, entre autre, par les différents déboires qu'ont connu le pays de Galles et l'Australie dernièrement. Ces deux équipes, présentes au sein de la poule C avec les Fidji et la Géorgie donc, mais aussi le Portugal, traversent même carrément une crise. Si pour les Gallois, le mal dépasse les simples mauvais résultats sportifs, les Wallabies n'arrivent pas à se retrouver sur le terrain. Le Rugby Championship, qui se déroule actuellement, en est la preuve. Humiliés par des Sud-Africains qui avaient pourtant fait tourner leur effectif lors de la première journée, les hommes d'Eddie Jones ont cette fois chuté à domicile face à l'Argentine (31-34).

L'Argentine enfonce l'Australie après une fin de match folle !!#RugbyChampionship



Le film du match > https://t.co/5nZVJbortZ pic.twitter.com/YeQIhk2grU — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 15, 2023

Une défaite d'autant plus inquiétante qu'elle fut le témoin d'une fébrilité mentale de la part des Australiens. Peu inspirés dans leur jeu, ils croyaient avoir fait le plus dur à quelques minutes de la fin en prenant l'avantage sur une interception de Mark Nawaqanitawase. Mais quand rien ne va, rien ne va et sur la dernière action du match, les locaux se sont fait cueillir par un essai Juan Martin Gonzalez. Cette défaite peut être qualifiée de cruelle mais la cruauté ne doit pas masquer les lacunes importantes des coéquipiers de Quade Cooper dans le jeu.

"Avec des performances comme celles-là, nous n'irons pas loin à la Coupe du monde..."

"Dégoûté est le mot qui me vient à l'esprit, lâchait le capitaine James Slipper après la rencontre face aux Pumas. L'indiscipline nous a vraiment fait du mal, encore une fois. Le carton jaune et les pénalités concédées nous ont conduit à la défaite. Vous ne pouvez pas gagner des matchs de ce niveau en jouant ce genre de rugby. Il y a quelques joueurs qui doivent regarder leurs fautes individuelles et les rectifier très vite. Avec des performances comme celles-là, nous n'irons pas loin à la Coupe du monde..." Des mots forts qui prouvent l'urgence de la situation en Australie. La fédération avait pourtant pris les choses en main en janvier dernier, en appelant en urgence Eddie Jones pour remplacer Dave Rennie à la tête de la sélection. Ce dernier avait été limogé en raison de ses mauvais résultats : cinq victoires en quatorze matchs en 2022 et une défaite marquante face à l'Italie en novembre.

La sauce Jones n'a pour le moment pas pris et l'Australie reste empêtrée dans ses doutes, avec une équipe qui a perdu de sa superbe d'antan. Le sélectionneur a d'ailleurs été vu passablement énervé samedi. Alors que leur calendrier lors du mondial semble plus qu'abordable, les Wallabies doivent se poser des sérieuses questions, à deux mois du début de la compétition. Le match contre la Nouvelle-Zélande dans deux semaines pourrait en plus ne pas rassurer Eddie Jones, vu la forme actuelle des All Blacks. Avec les situations de l'Australie et du pays de Galles, le groupe C de la Coupe du monde sera peut-être plus ouvert que prévu...