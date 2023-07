L'Argentine a réagi après sa lourde défaite contre la Nouvelle-Zélande en battant l'Australie ce samedi, au CommBank Stadium de Parramatta (34-31). Menés en fin de match, les coéquipiers d'Emiliano Boffelli ont fait la différence grâce à un essai de González sur la sirène. À deux mois de la Coupe du monde, l'Australie inquiète

Ce samedi midi, en soirée dans l'hémisphère sud, les Wallabies, une semaine après la déculottée reçue à Pretoria face aux Springboks, voulaient se rassurer face à l'Argentine. Pour le compte de la deuxième journée du Rugby Championship, sur la pelouse parfaite du CommBank Stadium de Parramatta, les hommes d'Eddie Jones, qui claironne depuis le début de la compétition viser le titre mondial cet automne en France, ont cependant déçu. Battus par les Argentins 31-34, les Australiens perdent ainsi pour la cinquième fois de suite en Rugby Championship, leur pire série depuis 2008/2009, et concèdent une deuxième défaite de rang face aux Sud-Américains quelques mois après l'humiliation reçue à San Juan. Une première dans l'Histoire.

L'Argentine enfonce l'Australie après une fin de match folle !!#RugbyChampionship



Le film du match > https://t.co/5nZVJbortZ pic.twitter.com/YeQIhk2grU — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 15, 2023

Pourtant, ce match, disputé dans une ambiance bon enfant, avait bien commencé pour les le l'île-continent. Si Emiliano Boffelli, en tout début de match, avait trouvé le poteau sur une pénalité (3e), ce sont effectivement les Wallabies qui marquaient le premier essai via Len Ikitau, servi par Marika Koroibete sur son aile gauche à la suite d'une longue passe de Quade Cooper (7-0, 7e). Au-dessus de leurs adversaires, qui ne parvenaient pas à créer le danger à cause de mauvais choix et notamment de coups de pieds multipliés, à ce moment-là, les Australiens creusaient même l'écart avant le quart d'heure de jeu avec le pied de Quade Cooper (10-0, 12e). Bizarrement, c'est à partir de ce but que l'Australie a commencé à perdre le fil, concédant une pénalité (10-3, 21e) puis étant pénalisée en mêlée (22e). Après une pénaltouche, les Pumas parvenaient à faire craquer la défense adverse pour recoller au score (10-10, 27e). Grâce à un retour défensif incroyable de Lucio Cinti sur Carter Gordon, plus rien ne sera marqué avant la pause bien que le Toulousain Richie Arnold ait été sanctionné d'un carton jaune sur la dernière action du premier acte.

Une victoire acquise au bout du suspense

En supériorité numérique lors des dix premières minutes de la seconde mi-temps, l’Argentine, au retour des vestiaires, parvenait à faire craquer leurs adversaires via un essai de son talonneur Julian Montoya (10-17, 47e). Cependant, les Wallabies, à réaction, répondaient du tac au tac avec un essai de filou de Nic White en sortie de mêlée à 5 mètres de la ligne argentine (17-17, 54e). Par la suite, ce sont les Pumas qui prenaient l’ascendant, laissant les Australiens multiplier les erreurs et les fautes : à dix minutes de la fin, après une pénalité d’Emiliano Boffelli (60e) et un essai de Mateo Carreras (70e), l’Argentine menait de dix longueurs. On voyait alors mal comment les locaux pouvaient revenir dans ce match.

Pourtant, l’équipe d’Australie trouvaient des ressources mentales et physiques insoupçonnées pour marquer deux essais coup sur coup par Samu Kerevi (72e) et Mark Nawaqanitawase (75e), auteur d’une superbe course de 90 mètres à la suite d’une interception sur une passe de Nicolas Sanchez. A quelques minutes de la fin du match, les Wallabies, comme par miracle, étaient donc devant au score de trois points (31-27). Une situation plutôt inattendue que les Australiens ne parvenaient pas à maintenir. A la suite d’une dernière touche jouée à 5 mètres de la ligne, les Pumas parvenaient effectivement à marquer le dernier essai du match juste avant la sirène, par Juan Martin Gonzalez (79e). Un essai qui offrait aux Sud-Américains la victoire au bout d’un suspense insoutenable et qui poussait l’Australie dans une profonde crise.



Dans deux semaines, les troupes d’Eddie Jones ont cependant rendez-vous avec la Nouvelle-Zélande, à la maison, pour le dernier match du Rugby Championship. Le but y sera de ne pas terminer la compétition sans aucune victoire et de commencer la Bledisloe Cup 2023 de bonne manière. Surtout, les Wallabies voudront se rassurer à moins de deux mois du lancement de la Coupe du monde. Les Argentins, eux, iront en Afrique du Sud avec l’envie de faire tomber les champions du monde en titre.