Après ce succès 35 à 20, en contrôle face à une équipe sud-africaine brouillonne, la Nouvelle-Zélande prend seule la tête de ce Rugby Championship. Les All Blacks doivent ce succès en partie à un premier quart d'heure de très haut niveau où ils ont su faire le break, mais aussi à un Will Jordan des grands jours.

Superbe en première période, clinique en seconde, la Nouvelle Zélande a frappé fort en dominant l'Afrique du Sud lors de la deuxième journée du Rugby championship (35-20). À l'instar de leur match d'ouverture face à l'Argentine, la Nouvelle Zélande a frôlé la perfection lors de ses 40 premières minutes et a sevré l'Afrique du Sud de ballons. Aaron Smith inscrit le premier essai de la rencontre après un gros travail de Will Jordan. L'ailier néo zélandais, plaqué par Willie le Roux, va parvenir à se défaire de l'arrière sud-africain pour aller servir idéalement son demi de mêlée.

Intenable dans ses percées et dans ses grattages, Shannon Frizell, va profiter d'une sautée de Jordan en bord de touche pour casser deux plaquages et raffuter Willie le Roux, à nouveau malheureux, pour aplatir en coin tout à gauche. Faf de Klerk va sonner la révolte des Springboks. Le 9 sud-africain va initier les premières séquences de passes et les phases offensives des siens qui se heurtaient face à l'infranchissable rideau défensif des Blacks. Le demi de mêlée va même adresser une superbe passe au pied vers Cheslin Kolbe qui aplatit malgré la pression de Beauden Barrett. L'essai sera finalement refusé car aucun des deux joueurs ne maîtrisait le ballon. C'est à nouveau Faf de Klerk qui inscrira les premiers points des Sud Africains sur une pénalité. En face, Richie Mo'unga a été parfait dans ses transformations. L'ouvreur, qui connaissait sa 46e sélection, a transformé les deux essais des Blacks et a inscrit deux pénalités.

En seconde période, les Sud Africains vont partir avec de meilleures intentions et l'entrée des avants : Malcolm Marx, Peter-Steph Du Toit et Duane Vermeulen va faire énormément de bien aux hommes de Jacques Nienaber qui vont se montrer plus conquérants malgré la perte de Faf de Klerk, sorti après avoir été touché au genou. Malcolm Marx emmène d'abord un ballon porté dans l'en-but néo-zélandais avant que Cheslin Kolbe n'aplatisse à son tour après une double sautée de Willie le Roux. Entre temps, Richie Mo'unga répond au pied, mais l'ouvreur néo-zélandais est la seule solution offensive des Blacks qui piochent physiquement et qui ont perdu leur magie de la première période. C'est finalement Will Jordan qui délivrera la Nouvelle-Zélande à la 70e minute après un coup de pied de Beauden Barrett. L'ailier, très actif aujourd'hui, sécurise une 56e victoire des Blacks à Auckland où les hommes de Ian Foster n'ont plus perdu depuis 1994. Richie Mo'Unga scellera définitivement le sort de la rencontre avec un essai en toute fin de match. Kwagga Smith, profitera des largesses défensives de la Nouvelle Zélande pour inscrire un essai à la sirène.

Richie Mo'Unga, irrésistible au pied (6/7) et auteur d'un essai en fin de match, a été le grand homme de la rencontre. L'ouvreur néo-zélandais a inscrit 20 des 35 points de son équipe et a permis aux Blacks de prendre une bouffée d'air en seconde période lorsque son équipe était asphyxiée par les avants sud-africains.

Au classement, la nouvelle Zélande devrait, avec cette deuxième victoire en autant de rencontres, remporter son vingtième Rugby Championship.