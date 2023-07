En démonstration face à l'Australie à Pretoria ce samedi soir, lors du match d'ouverture du Rugby Championship (43-12), les Springboks ont impressionné. Pourtant, au vu du XV de départ aligné, il y a fort à parier que de nombreux changements seront fait pour la rencontre face à la Nouvelle-Zélande la semaine prochaine.

Elle est redoutée et les Springobks ont encore montré pourquoi : la puissance sud-africaine a fait des ravages face à l'Australie ce samedi. Dans un match pourtant annoncé comme un choc, en ouverture du Rugby Championship 2023, les hommes de Nienaber ont marché sur de pauvres Wallabies, incapables de répliquer (43-12). De cette rencontre, beaucoup retiendront cette incroyable puissance de frappe sud-africaine. Sans êtres brillants, les Boks ont parfaitement déroulé leur plan de jeu pour faire sombrer petit à petit une équipe australienne en grande difficulté dans le jeu direct. D'autres retiendront peut-être aussi le triplé de ce Kurt-Lee Arendse aux pattes de feu, qui semble avoir de la dynamite dans les mollets. Les plus observateurs notifieront eux, que ce samedi soir, l'équipe qui a broyé l'Australie comptait de nombreux cadres absents.

Un choc face à la Nouvelle-Zélande la semaine prochaine

Soyons clairs : l'Afrique du Sud a fait tourner pour cette première journée de Rugby Championship, qui est aussi le premier match de préparation vers une Coupe du monde qui arrive si vite. Sur le terrain, il n'y avait par exemple pas de Faf De Klerk, remplacé par Cobus Reinach à la mêlée. Des absents de taille, nous pouvons en citer d'autres dans une liste non-exhaustive : Malcolm Marx, Makazole Mapimpi, Cheslin Kolbe, Damian De Allende, Eben Etzebeth... Sans oublier que le capitaine Siya Kolisi espère encore revenir de sa lourde blessure au genou subie il y a quelques mois. Aussi, contre les Wallabies, Manie Libbok fêtait sa première titularisation à l'ouverture sous le maillot arc-en-ciel, profitant des blessures d'Hendre Pollard et de Damian Willemse (de retour mais pas encore à 100%).

Les Springboks écrasent l'Australie grâce à un grand Kurt-Lee Arendse ! \ud83d\ude33



Le film du match > https://t.co/ZKEwHNJEmj pic.twitter.com/CklNcMPeGw — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 8, 2023

Ce constat fait prendre conscience à quel point la performance sud-africaine de samedi soir fut immense et peut même être qualifiée de terrifiante à deux mois de la Coupe du monde. Pour marquer encore un peu plus le coup et montrer qu'ils font partie des favoris pour conserver leur titre mondial, les Sud-Africains auront la semaine prochaine un affrontement face à la Nouvelle-Zélande. Un duel pour lequel ils devraient récupérer bon nombre de leurs cadres et aligner une équipe similaire à celle qui jouera les matchs importants de la Coupe du monde. En humiliant l'Australie avec l'équipe "bis", l'Afrique du Sud fait peur, très peur...