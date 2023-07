Ce vendredi, Antoine Dupont était à Béziers pour une conférence aux côtés de Fabien Galthié et Bernard Laporte notamment. Lors de cet événement, le capitaine du XV de France a été interrogé sur le décès de Nahel, tué par un tir de police en début de semaine. Un drame qui fait l'actualité de ces derniers jours et sur lequel le Toulousain a souhaité réagir.

Ce fait divers agite la France depuis plusieurs jours. Un jeune de 17 ans a été tué par un tir de police lors d'un contrôle routier. L'automobiliste est soupçonné d'un refus d'obtempérer. Le policier, auteur du tir, a été mis en examen pour homicide volontaire. Antoine Dupont, présent à Béziers ce vendredi, a été interrogé sur le décès du jeune Nahel alors que des violences avaient éclaté dans la ville la veille au soir suite à ce drame. Le capitaine du XV de France a expliqué dans les colonnes de Midi Libre : "C'est beaucoup de tristesse de voir un jeune perdre la vie dans ces conditions. Il n'y a pas d'autres mots. Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver".

À lire : Le jeune tué par la police à Nanterre faisait partie d'un club de rugby à XIII partenaire d'Ovale Citoyen

Dupont apporte son soutien

Plusieurs personnalités publiques et sportifs ont apporté leur soutien à la famille du jeune homme ces derniers jours. De nombreux footballeurs ont réagi comme Kylian Mbappé qui faisait part de son indignation sur ses réseaux sociaux : "J'ai mal à ma France", assurait le joueur du PSG. De son côté Antoine Dupont expliquait : "Je ne connais pas le contexte ni le quotidien dans ces cités, les footballeurs sont peut-être plus sensibles à ça. En tout cas, on ne peut pas le cautionner. On peut juste apporter notre soutien à distance. Mais qu'est-ce que notre soutien pour une mère qui vient de perdre son fils, pas grand-chose". Une marche blanche en l'hommage du jeune homme et en soutien à la famille a été organisée ce jeudi. La mère de Nahel était présente.