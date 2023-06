Ce mardi matin un drame s'est produit. Un jeune homme a été tué par les forces de l'ordre lors d'un contrôle routier à Nanterre. Ce jeune de 17 ans faisait partie d'un club partenaire d'Ovale Citoyen, "Les Pirates". Un club de rugby à XIII qui œuvre pour l'inclusion sociale. Jeff Puech, président d'Ovale Citoyen s'est exprimé.

Ce mardi matin, un jeune âgé de 17 ans seulement a trouvé la mort lors d'un contrôle routier à Nanterre. C'est aux abords de la station de RER Nanterre-Préfecture que le drame s'est produit. Les forces de l'ordre auraient voulu procéder à un contrôle routier suite à plusieurs infractions mais Naël aurait refusé d'obtempérer. Des sources policières assurent qu'il aurait foncé sur deux motards alors qu'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre le contraire. Au lendemain de ce drame, Jeff Puech, président d'Ovale Citoyen, qui connaissait le jeune Naël a souhaité s'exprimer : "Il était membre d'une association avec qui on travaille sur Nanterre, "Les Pirates", un club de rugby à XIII qui fait un travail de dingue dans les quartiers".

Le jeune de 17 ans connu de la justice avait intégré un parcours d'insertion en avril (le projet TEVA) et faisait partie des 150 jeunes des quartiers suivis par Ovale Citoyen. "S'engager dans ce parcours ça veut dire en accepter les contraintes avec un peu plus de 25 modules de formations, des obligations de présence, des stages, des visites en entreprise etc... Pour nous c'était un jeune qui avait une réelle envie de s'en sortir. Il a été vraiment suivi par "Les Pirates" de Nanterre", assure Jeff Puech.

S'en sortir avec le rugby

Sans aborder les détails de cette affaire bouleversante, le président d'Ovale Citoyen souhaitait faire passer un message fort : "Ce qui nous inquiète c'est que tout le travaille réalisé au sein des quartiers avec le sport peut-être mis à mal car cela va être compliqué de parler aux jeunes de république et de citoyenneté. Quand on leur donne leur chance et qu'on leur fait confiance, c'est en général une réussite".

Naël a appris à appréhender le ballon ovale avec "Les Pirates". Avant d'intégrer ce club qui agit pour l'insertion sociale à travers le sport, il n'avait jamais eu accès au rugby. "Il a vraiment découvert le rugby avec "Les Pirates". Ils sont toute une génération de jeunes pour qui le rugby est une terre inconnue, ce qui est fou parce qu'à Nanterre ils ont l'Arena du Racing 92 juste à côté. D'ailleurs le club nous offre régulièrement des places pour que ces jeunes puissent aller voir des matchs. Mais au-delà de ça ils n'ont aucun moyen financier d'accéder au match", explique le président d'Ovale Citoyen. À travers ce club et ce sport, Naël avait entamé son parcours d'insertion et "avait la motivation pour s'en sortir", conclut Jeff Puech.