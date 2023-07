Après le décès d'un jeune de 17 ans, tué par un tir de police à la suite d'un contrôle routier à Nanterre, la France est secouée par de nombreuses émeutes. Les violences n'ont de cesse de grandir et se propagent au-delà de la région parisienne. Malakai Fekitoa, international néo-zélandais a réagi sur ses réseaux sociaux.

Ce mardi, un jeune de 17 ans a été tué par un tir de police au cours d'un contrôle routier à Nanterre. L'automobiliste est soupçonné d'un refus d'obtempérer. Le policier, auteur du tir, a été mis en examen pour homicide volontaire. Suite à ce drame, des violences ont émergé. De nombreux mouvements de contestation se sont mis en place dans la région parisienne avant de s'étendre aux quatre coins de l'Hexagone. Ces violences urbaines interviennent principalement la nuit depuis mardi et grandissent de jour en jour. Des incendies de mairies et d'écoles, des voitures brûlées, des affrontements violents avec les forces de l'ordre... Une situation de plus en plus inquiétante qui fait le tour des médias et des réseaux sociaux.

What is going on in #France ? Hope this doesn’t affect the RWC in a few months. — Malakai Fekitoa (@MalakaiFekitoa) June 30, 2023

"Qu'est-ce qu'il se passe en France ?"

Malakai Fekitoa, international néo-zélandais a réagi à cette situation. Le All Black a publié un message sur son compte Twitter : "Qu'est-ce qu'il se passe en France ? J'espère que cela n'affectera pas la Coupe du monde dans quelques mois". Le Mondial débutera dans très exactement 69 jours. Une inquiétude qui peut alors paraître légitime pour le joueur qui devrait faire la Coupe du monde sous les couleurs du Tonga. N'ayant pas été sélectionné par les All Blacks depuis plus de trois ans, Malakai Fekitoa évolue désormais pour le Tonga. Champion du monde avec la Nouvelle-Zélande en 2015, il est passé par Toulon de 2017 à 2019 avant d'atterrir aux Wasps et au Munster. La saison prochaine Malakai Fekitoa prendra la direction de Trévise.