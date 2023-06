La saison 2022-2023 de Top 14 a pris fin samedi 17 juin au Stade de France. Il est désormais l'heure de faire le bilan de chacun des clubs en commençant par le CA Brive, dernier de la phase régulière.



Après quatre saisons dans l'élite, le CA Brive redescend en Pro D2. Les Corréziens n'ont remporté que sept matchs cette saison et n'ont pas pu se maintenir en Top 14, bien qu'ils y aient cru jusqu'à l'avant-dernière journée du championnat.

Le 6 mai, les derniers du championnat décrochent une précieuse victoire à Montpellier (26-27), leur permettant de croire encore au maintien. Mais le match suivant, la marche était bien trop haute face au Castres Olympique. Une défaite (13-16) face aux vice-champions envoyait les Brivistes en Pro D2.

Patrice Collazo, l'homme de l'espoir

Comme de nombreuses équipes de Top 14 cette saison, le CA Brive a changé d'entraîneur principal en cours d'exercice. Patrice Collazo a pris ses fonctions mi-décembre, puis il a démarré de la meilleure des manières possibles en alignant trois victoires de suite, respectivement face à Clermont, Lyon et Toulon.

Ces trois victoires ont permis au club de sortir de la zone rouge et d'entretenir l'espoir d'un maintien dans l'élite. Mais les joueurs ont vite été rattrapés par la réalité. Les Corréziens ont enchaîné huit défaites de suite, toutes compétitions confondues, restant ainsi à la quatorzième place, synonyme de relégation directe en division inférieure.

Le joueur : Esteban Abadie

Il fait partie des rares joueurs à avoir brillé sous le maillot briviste cette saison. Le troisième ligne aile, qui a joué deux matchs avec les Barbarians Français lors de la saison 2021-2022, a joué les 26 matchs de la saison avec son club. Il a été titularisé à 25 reprises pour un total de 1979 minutes.

Formé au Racing 92, le joueur de 25 ans rejoindra le RC Toulon la saison prochaine, après la descente de son club en Pro D2. Au total, il aura passé quatre années en Corrèze sous les couleurs du CA Brive.

Saison 2023-2024 : Objectif remonté

Désormais pensionnaire de Pro D2, Brive a annoncé l'objectif principal du club pour la saison à venir lors d'une conférence de presse avec Xavier Ric, directeur général du club. Le manager sportif, Patrice Collazo a déclaré : "Notre crédibilité viendra du travail et de la constance dans la performance au quotidien et lors de chaque match. Il faudra montrer un autre visage à la maison et refaire de Brive une place forte."

\u26ab\ufe0f\u26aa\ufe0f À l’aube de débuter une nouvelle saison, Xavier Ric, Directeur Général et Patrice Collazo, Manager sportif, ont exposé les contours de la saison 2023/2024.



\ud83d\udc49Tour d'horizon : https://t.co/A3lxFRZ935#WEARECAB pic.twitter.com/PYNz56po4Z — CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) June 13, 2023

Malgré de nombreux départs suite à la relégation, le club a également annoncé plusieurs prolongations de taille comme celle de Saïd Hireche ou encore celle du jeune prometteur Mathis Ferté. Le club corrézien reprendra les entraînements le 5 juillet prochain.