Cet exercice 2022-2023 a vu de nombreuses rotations dans les staffs de Top 14. Récapitulatif de ces mouvements et de ceux qui sont restés en poste.

Tout a commencé très tôt dans la saison, puisqu'on apprenait que le manager du Stade français Gonzalo Quesada ne serait pas conservé en juin. Laurent Labit et Karim Ghezal seront ses successeurs. Par la suite, les changements de staff se sont fait plus brutalement. Christophe Urios était licencié de son poste à Bordeaux-Bègles, ses adjoints Frédéric Charrier et Julien Laïrle prenant le "lead". Plus tard, le manager champion de France avec Castres (2018) rejoignait l'ASM Clermont, qui s'était séparée de Jono Gibbes à peine quelques jours plus tôt.

Ce n'est pas tout, puisque Jeremy Davidson était évincé à la suite de la lourde défaite contre Toulouse. Celui-ci rebondissait à Castres, qui ne collaborait plus avec Pierre-Henry Broncan, et où il a déjà joué et entraîné, tandis que les dirigeants brivistes le remplaçaient par Patrice Collazo, alors libre de tout contrat.

Garbajosa dernier en date

"Une mission de trois ans est souvent la norme. Et puis, si 90% des joueurs vont au bout de leur CDD, pour les techniciens cela se finit presque systématiquement avant la fin contractuelle", expliquait Miguel Fernandez, directeur chez le cabinet d'agents CSM France.

Franck Azema, qui formait un duo à la tête du staff de Toulon avec Pierre Mignoni, a renoncé aux années de contrat restant, pour retourner dans sa région. C'est lui qui remplacera Patrick Arlettaz à l'Usap.

La fin de saison n'a pas dérogé à cette règle des chaises musicales puisque Xavier Garbajosa a été démis de ses fonctions une semaine après avoir échoué en barrage de Top 14 contre l'Union Bordeaux-Bègles (25-32). Il rejoint donc Jono Gibbes dans le club des entraîneurs sans contrat. Le nom du Néo-Zélandais a un temps été évoqué à Toulon pour prendre en charge les avants.

Chez les adjoints aussi la roue tourne : Olivier Azam a quitté le staff du MHR en cours de saison. A contrario, Benoît Paillaugue va l'intégrer, et Davit Zirakasvhili est parti de Clermont plus tôt que prévu. Frédéric Charrier et Julien Laïrle vont eux retrouver Christophe Urios à Clermont.