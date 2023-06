Arrivé en décembre dernier au poste de sélectionneur gallois, Warren Gatland s'est confié sur les doutes qui l'animent, alors que le rugby traverse une grave crise sportive, financière et humaine. Il admet qu'il n'aurait pas accepté le poste s'il avait été au courant des problèmes de la sélection.

"À l’époque, si j'avais su, j'aurais pris une décision différente et je serais probablement allé autre part", a admis ce mercredi Warren Gatland dans un podcast de la BBC. L'ancien All Black était revenu en décembre 2022 à la tête du XV du Poireau. Déjà en poste entre 2007 et 2019, Gatland avait alors remporté quatre Tournoi des 6 Nations, dont trois grands chelems, et disputé deux demi-finales de Coupe du monde, en 2001 et 2019.

Il était alors présenté comme l'homme de la situation après la désastreuse saison 2021-2022 du pays de Galles, et le licenciement de Wayne Pivac. Mais avec seulement une victoire dans le tournoi cette année (29-17 face à l'Italie) et des crises à répétition au sein de la fédération, le retour du Néo-Zélandais ne s'est pas passé comme prévu.

"Une bonne occasion pour remettre les choses à plat"

"Quand je suis arrivé pour les 6 Nations, je n'avais aucune idée de tout ce qu'il se passait et des problèmes du rugby, de l'équipe et des joueurs", a confié Gatland. "C'est sûrement pour le mieux qu'elles se soient révélées et qu'il y ait une chance de se concentrer sur les choses qui doivent être réglées. C'est une bonne occasion pour remettre les choses à plat sur pas mal de choses", poursuit-il.

Depuis le Tournoi, Alun Wyn Jones (158 sélections), Justin Tipuric (93 sélections) et Rhys Webb (40 sélections), trois cadres emblématiques du XV gallois, ont annoncé leur retraite internationale. Pas une si bonne nouvelle pour le sélectionneur qui les avaient pourtant nommés dans son groupe élargi pour la préparation au Mondial (du 8 septembre au 28 octobre). Le pays de Galles retrouve l'Australie, les Fidji, la Géorgie et le Portugal dans le groupe C et disputera sa première rencontre face aux Fidji le 10 septembre à Bordeaux.