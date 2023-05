Le demi de mêlée gallois Rhys Webb a annoncé ce mercredi 31 mai sa retraite internationale. Après Alun Wyn Jones et Justin Tipuric, c'est un nouveau joueur d'expérience qui se retire de la sélection du Poireau.

Et de trois. Après la légende Alun Wyn Jones (158 sélections) et l'emblématique Justin Tipuric (93 sélections), Rhys Webb dévoile à son tour son retrait de l'équipe nationale du pays de Galles, à 100 jours tout pile de la coupe du monde. Le demi de mêlée aux 40 sélections, passé par Toulon lors de la saison 2018-2019, ne cache pas son inquiétude sur le rugby gallois et ses finances. Ce qui est d'ailleurs la raison majeure de ce "stop" avec le demi-finaliste de la dernière coupe du monde au Japon.

Alun Wyn Jones et Justin Tipuric, deux cadres emblématiques de la sélection galloise, ont annoncé leur retraite internationale ce vendredi. L'occasion de faire un rappel sur la situation délicate du rugby gallois.https://t.co/g65LuoZ8jw — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 19, 2023

Le joueur des Ospreys (34 ans), pourtant rappelé par Warren Gatland pour préparer le prochain mondial en France, affirme effectivement que l'instabilité du rugby gallois le pousse à saisir sa chance hors de son pays natal. "Avoir l'opportunité de jouer à nouveau pour le pays de Galles récemment a été un immense honneur et je suis fier d'avoir été appelé dans le groupe élargi de la Coupe du monde. J'aurais aimé mettre fin à ma carrière en jouant pour une province galloise, mais l'incertitude et les difficultés actuelles du rugby gallois signifiaient qu'il y avait peu d'opportunités pour un contrat qui offrait une sécurité pour les années à venir."

Un futur à l'étranger

Sans dévoiler sa future destination, il évoque également dans son message d'adieu un départ prochain vers un départ hors du territoire gallois et annonce quitter la province quart de finaliste de la dernière Champions Cup. "Ainsi, lorsque l'opportunité de jouer à l'étranger s'est présentée, pendant l'intersaison, me permettant d'assurer une plus grande sécurité de carrière pour moi et ma famille, j'ai décidé d'accepter l'offre. Je pense qu'après avoir atteint mon objectif de revenir dans l'équipe du Pays de Galles, c'est le bon moment pour moi de m'éloigner du rugby international et de profiter de mes dernières années en tant que joueur de rugby professionnel."

Pour conclure, il a eu un mot de remerciement pour sa province mais aussi pour le sélectionneur qui lui a offert une dernière danse avec la tunique galloise. "Je voudrais remercier les Ospreys de continuer à croire en moi, même lorsque mon omission de l'équipe galloise m'a parfois fait douter de mes propres capacités, et Warren, de m'avoir donné une chance d'enfiler le célèbre maillot rouge, une fois de plus."

Présent lors du dernier Tournoi des 6 Nations en tant que surprise, dans lequel il avait disputé 4 rencontres, Webb quitte donc le rugby gallois dans une période de tension.