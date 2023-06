Qui est Florian Grill, le nouveau président de la FFR ?

La Fédération française de rugby a son nouveau président en la personne de Florian Grill. Farouche opposant à Bernard Laporte et la majorité depuis plusieurs années, qui est vraiment le nouveau boss de la FFR ?

Les 1900 clubs, appelés aux urnes depuis lundi 12 juin, ont donc choisi Florian Grill comme nouveau président de la Fédération française de rugby. Farouche opposant à la majorité durant le mandat Bernard Laporte, qui est vraiment Florian Grill, qui va prendre les rênes de la FFR.

Ancien deuxième ligne

S’il a aujourd’hui 57 ans, Florian Grill a joué au rugby dans sa jeunesse. Notamment au PUC, en deuxième ligne, où il a été vice-champion de France en juniors. Il a aussi participé à quelques matchs avec son école d'HEC. "Mon père a la peau dure, confiait son fils Quentin en 2020, au moment où le nom de Grill commençait à faire parler. Quand tu joues deuxième ligne au niveau auquel il a joué (au Paris université club), il n'y a pas de hasard : je sais que papa mettait la tête où d'autres ne mettraient pas les pieds. Toutes les personnes qui connaissent vraiment mon père le savent."

Chef d’entreprise

Diplômé d’HEC en 1988, Florian Grill a créé une boîte de communication baptisée Co Spirit en 1994. Dans le rugby, il a été éducateur de l'ACBB (Athletic Club de Boulogne-Billancourt) puis président de 2009 à 2012. Un passionné et un fou de travail comme le racontait son fils il y a trois ans. "Papa ne sait pas rester allongé sur un canapé. Depuis qu'il est président de la Ligue Ile de France (2017), il passe sa vie à sillonner les terrains de la région. Moi, de temps en temps, je me fous un peu de sa gueule. Je l'appelle et lui demande : "T'es où, papa ?" Et là, il me raconte qu'il est en pleine finale départementale entre les filles de Gif-sur-Yvette et celles d'Orsay, ou au beau milieu d'un tournoi de moins de 12 ans dans les Yvelines... Il n'arrête jamais, en fait."

Président de la Ligue Île-de-France

Depuis le 9 décembre 2017, Florian Grill est le président de la Ligue régionale d'Île-de-France. Ce père de deux enfants, a notamment œuvré pour le rugby à 5 (à toucher), et a amené plusieurs idées jusqu'à taper dans l'œil de Pierre Camou, le président de la FFR de l'époque, qui lui a ensuite demandé de faire partie de sa liste pour les élections.

Proche de Pierre Camou

Florian Grill était un proche du regretté Pierre Camou, décédé le 15 août 2018. En 2016, il était membre de la liste menée par l'ancien président de la FFR, déjà en opposition à Bernard Laporte. Malgré la victoire de ce dernier, Florian Grill intégrait le comité directeur. En 2020, il regrettait que son ami ait fait en 2016 "une campagne de lapins de six semaines", et n'a jamais lâché l'affaire depuis. Beaucoup moins connu que Bernard Laporte ou d'autres têtes d'affiche, Florian Grill s'est peu à peu imposé dans les sphères du rugby français. Plusieurs fois, il n'a pas hésité à monter au front pour répondre aux attaques du camp Laporte, ou pour lui-même durcir le ton.