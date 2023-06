Florian Grill, élu président de la Fédération française de rugby ce mercredi, fait part de sa première réaction sur le scrutin.

Quelle est votre première réaction à la suite de votre élection à la tête de la présidence de la FFR ?

Je suis heureux, très heureux, mais ce n’est que le premier des devoirs que nous aurons à accomplir. Il y a tant de choses à faire et c’est maintenant que tout commence pour nous. Nous allons tout faire pour que la Coupe du monde soit une franche réussite et nous allons construire le succès du rugby français pour les huit à dix prochaines années.

Que dit cette victoire du contexte dans laquelle elle a eu lieu ?

Cette large victoire (58% des voix) avec un très fort taux de participation des clubs et un score considérable (95% des voix) ne change rien à ma vision des choses : je renouvelle ma main tendue à l’adresse des personnes qui comprennent que l’obstruction et le blocage ne sont pas des options possibles. Nous allons travailler avec les gens de bonne volonté, qui ont la capacité de faire changer les choses, qui ne s’inscriront pas dans un contexte clivant, ne politiseront pas les choses à outrance. C’est fini tout ça.

Tendez-vous donc, de nouveau, la main à l'opposition ?

On peut ne pas être d’accord sur les idées et je ne demande à personne de renier ses amitiés passées. Simplement il faut désormais travailler tous ensemble pour faire gagner le rugby français, relancer le rugby amateur et transformer la Fédération en entreprise à missions : elle a un rôle sportif, éducatif et sociétal à assumer. Nous devons montrer à tous que le rugby peut être un acteur majeur de citoyenneté, moteur du lien social…

Concrètement, comment cela va-t-il se traduire ?

Je veux ouvrir le Bureau fédéral. On doit arrêter d’y politiser les choses à outrance, et c’est la même chose pour les Ligues régionales. Si Patrick Buisson ou Alexandre Martinez, pour ne citer qu’eux, sont intéressés et motivés ils auront une place au cœur de ce bureau, un rôle de vice-président ou une autre fonction à définir. Je n’ai rien à cacher, je n’ai pas de problème pour ouvrir. La diversité est un gage de réussite.