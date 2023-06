Raymond Rhule, l'ailier du Stade rochelais, est revenu sur la prestation de son équipe après la demi-finale remportée face à l'UBB. Le Sud-Africain s'est aussi projeté sur la grande finale face à Toulouse, samedi prochain.

Après 40 minutes très abouties, avez-vous douté dans la seconde après l'essai de l'UBB ?

Non, pas du tout. En première période, nous avons bien joué et, dans la deuxième, nous avons changé des choses et ça a moins bien marché. Finalement, c'est notre défense qui nous a fait gagner le match.

Justement, en défense, vous vous êtes illustré....

Le rugby change, ce n'est pas que l'attaque et marquer des essais. Il y a des matchs qui ne sont pas faits pour les ailiers. Mais on joue pour l'équipe, donc, si on peut donner un peu d'énergie aux autres, d'une façon ou d'une autre, on le fait. Cela peut être avec un bon jeu au pied ou en chassant l'adversaire en défense. Tu ne peux pas juste attendre tranquillement le ballon sur ton aile. Le boulot ce n'est pas que marquer des essais.

Qui est le favori de la finale selon vous ?

Normalement, c'est Toulouse, mais nous verrons bien. C'est une grande équipe, et eux, ils ont déjà fait le doublé, alors que nous, nous n'avons pas encore gagné le championnat.

Est-ce une finale logique pour vous ?

Logique, je ne sais pas parce que les finales ne concernent pas toujours le premier face au deuxième. Ce qui est sûr, c'est que cette année avec Toulouse, nous avons bien géré cette demie. Normalement, après une semaine sans jouer, tu n’es pas forcément dans ton match. Ton adversaire, lui, a joué la semaine précédente et a un peu plus de réussite.

Votre compère Dyllin Leyds a été à son avantage en attaque. Comment l'avez-vous senti ?

Il était bien. Je dis toujours : "Moi je fais le travail sur mon aile et lui, il marque des essais" (rires). Ensemble, on parle parfois de nos parcours à La Rochelle. C'est difficile à réaliser maintenant, on y réfléchira plus tard.

Avant l'ultime match de la saison, la finale, comment juges-tu ton année ?

Honnêtement, je la trouve un peu difficile, j'ai été trop souvent blessé. Je n'ai pas l'habitude, normalement je joue toute la saison, sans bobos ni rien. Mais c'est comme ça le rugby. Une semaine tu peux être bien avant d'être blessé la semaine suivante...