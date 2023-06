La Rochelle file en finale après sa victoire autoritaire face à Bordeaux-Bègles (24-13). Grâce à une énorme domination en première période, les Maritimes ont ensuite géré leur avance et rejoignent Toulouse au stade de France.

Finaliste en 2021, double champion d’Europe en titre, le Stade Rochelais déferle sur le rugby européen. Seul un trophée lui résiste encore : le Bouclier de Brennus. Après leur succès face à l’Union Bordeaux-Bègles (24-13) ce samedi en demi-finale, les Maritimes ne sont plus qu’à une marche de corriger cette anomalie.

Le match avait pourtant bien commencé pour l’UBB qui a ouvert le score sur une pénalité de Jalibert (0-3,4e). Mais le compteur des Girondins ne bougera plus lors du premier acte et ce, en dépit de multiples approximations dans les rangs rochelais. Plus réalistes dans la zone de marque, les Maritimes ont trouvé la faille à trois reprises. D’abord sur une magnifique passe sautée de Kerr-Barlow vers Leyds (5-3,9e). Puis en puissance, par l’intermédiaire de son talonneur Bourgarit, après un ballon porté d'école qui s’est effondré derrière la ligne (12-3, 21e).

Les Bordelais ont essayé de remettre la main sur le ballon avant la fin de la première période, mais à l’image du plaquage offensif de l’international du XV de France, Danty (33’), ils ont été mis sur le reculoir sans pouvoir enchaîner plus de trois temps de jeu. Et c’est encore le Stade Rochelais qui finissait derrière la ligne. Le troisième-ligne Boudehent a arraché le ballon des bras de son capitane Alldritt pour aplatir le troisième essai des Jaune et Noir (19-3, 38e). Impérial face aux perches, Hastoy a permis au Stade Rochelais de virer avec un matelas confortable à la pause (21-3).

L’UBB sauve l’honneur

Comme Toulouse hier face au Racing, La Rochelle s’est contenté de gérer son avance dans le deuxième acte. Pourtant l’UBB s’était remis dans le sens de la marche grâce à un essai de pénalité accordé au retour des vestiaires (21-13, 49e). A 15 contre 14 après l’expulsion de Boudehent, coupable d’avoir écroulé un ballon porté qui filait à l’en-but, les Girondins n’ont n’ont pas su exploiter leur supériorité numérique. Le score en restait là. Les Maritimes ont assuré la conquête en touche et conservé leur domination en mêlée pour maîtriser la fin du match.

Le Stade Rochelais va désormais mettre le cap vers la Charente-Maritime pour préparer la finale face à Toulouse, tombeur du Racing (41-14) la veille lors d’une première demi-finale à sens unique. "Ce sont des confrontations dont on a l'habitude et c'est toujours assez tendu donc, on les veut. Ce sera un match accroché", avait prévenu le deuxième-ligne du Stade toulousain, Thibaud Flament.

Les Rochelais avaient été éliminés lors des barrages face à Toulouse, l’an dernier. Ces mêmes Toulousains qui les avaient privés du Brennus et d’un premier trophée sur la scène européenne en 2021. Mais la bête jaune et noire s’est depuis étoffée en allant glaner une deuxième Champions Cup chez l’ogre du Leinster. Suffisant pour priver le Stade Toulousain de son 22e bouclier ? Réponse le 17 juin au Stade de France.