Logiques vainqueurs de Bordeaux-Bègles, ce samedi, en demi-finale de Top 14 (24-13), les Rochelais ont encore pu compter sur l'apport de Grégory Alldritt et de Brice Dulin- pour asseoir leur domination.

Brice Dulin 7/10

S’il n’y avait eu ce jeu au pied directement en touche à la 34e minute, l’arrière aurait réalisé une première période parfaite : sa longueur au pied a été précieuse et il a été royal dans les airs et tout autant judicieux dans ses options stratégiques. Sa passe au pied aurait pu être décisive pour Dillyn Leyds (12e). En début de deuxième période, il a été moins avisé dans ses choix de jeu mais il a ensuite remporté une partie de ping-pong rugby cruciale avec Matthieu Jalibert (52e), a gagné des ballons déterminants dans les airs et a encore brillé par son pied gauche (62e). L’arrière est définitivement une pièce clé du système O’Gara. Logique qu'il ait été sacré homme du match.

Dillyn Leyds 7/10

Élément le plus utilisé du Stade rochelais cette saison, le Sud-Africain a été intenable quand il a pu s'exprimer. Il s’est intelligemment décalé en bout de ligne pour recevoir une passe de Tawera Kerr-Barlow (9e) et était à quelques centimètres d’inscrire un doublé après une nouvelle intervention pleine d’à-propos (12e). Le Springbok était dans un grand jour comme il l’a aussi démontré en défense et sur chaque ballon à sa disposition (trois franchissements).

Dillyn Leyds, ailier de La Rochelle, s'est montré décisif. Icon Sport - Anthony Bibard

Ulupano Seuteni 6,5/10

Le centre samoan a confirmé sa grande forme du moment. Il a été dangereux sur chaque ballon à sa disposition, trouvant de l’avancée en percussion ou en évitement, pour mettre son équipe dans le bon sens de la marche. Son intelligence de jeu est inestimable.

Jonathan Danty 6/10

Quand il est dans cette forme, il est inarrêtable ou presque. D’entrée, l’international a été percutant (5e) mais on l’a aussi vu bon passeur pour Dillyn Leyds (13e). En défense, son impact a été décisif sur les rares temps forts girondins comme sur cette charge à la 24e minute. Il a manqué quelques plaquages mais son apport reste largement profitable. Remplacé par Jules Favre (56e), il est sorti en boitant.

Raymond Rhule 6/10

Le Sud-Africain a eu moins de ballons que son alter ego Dillyn Leyds mais son apport a été indéniable. Son énorme plaquage sur Louis-Bielle Biarrey (4e) a fait mal aux Girondins et a amené le premier essai rochelais. Balle en main, il reste un joueur de duel redoutable et, sous pression, il a été serein pour dégager son camp (64e). Remplacé par Thomas Berjon (78e).

Antoine Hastoy 6/10

L’ouvreur a encore livré une partie de bon niveau. Dans les tirs au but, les pénaltouches et l’animation, sa première période avait été très convaincante. En deuxième, ses jeux au pied, plutôt neutres, et son échec à 40 mètres des perches (54e) ternissent quelque peu son bilan. Mais le ratio reste largement positif pour le Béarnais d’origine, qui a rectifié le tir (71e) par une pénalité salvatrice.

Tawera Kerr-Barlow 7/10

Le All Black est en pleine confiance et "dans la maîtrise". Sa passe sautée pour Dillyn Leyds a été un régal pour les yeux (9e). Il a été une fois encore plein d’à-propos et de justesse dans sa conduite du jeu, comme sur ce renversement (38e) qui a amené l’essai de Paul Boudehent.

Le demi de mêlée a assuré l'animation du Stade rochelais en demi-finale. Icon Sport - Anthony Bibard

En deuxième mi-temps, sa science tactique a été déterminante et son investissement défensif a encore été notable.

Grégory Alldritt 7,5/10

L’international français a encore démontré qu’il était certainement le meilleur numéro huit de la planète rugby en gagnant constamment la ligne d’avantage. Toujours précis pour trier les ballons, il a fait parler sa puissance pour franchir tout en effectuant le geste juste même dans la difficulté, à l’image de sa passe décisive sur l’essai de Paul Boudehent. En revanche, il a perdu un ballon intéressant sur une offensive rochelaise dans les vingt-deux mètres adverses (63e).

Levani Botia 6,5/10

Il a été le combattant qui donne un avantage au pack rochelais depuis plusieurs mois, en bataillant toujours dans le jeu au sol tout en effectuant un travail de chasse incroyable puisqu’il a été capable de freiner Madosh Tambwe sur un des rares déséquilibres créés par les Girondins. Pour être pointilleux, on pourra noter un en-avant sous un renvoi girondin. Sans conséquence. Remplacé par Rémi Bourdeau dès la 46e minute qui a notamment réussi un plaquage offensif sur Mahamadou Diaby (65e).

Paul Boudehent 5,5/10

Il est capable de tout faire. Paul Boudehent est l’homme qui monte en puissance en cette fin de saison. Il est aussi précieux dans les airs qu’au sol, tout en étant précieux dans le jeu offensif avec notamment un franchissement. Il a été récompensé de ses efforts pour être constamment au soutien en inscrivant un essai juste avant la pause. Il commet une faute sur l’essai qui permet à l’UBB de revenir dans la rencontre, écopant d’un carton jaune (49e).

Will Skelton 7/10

Le monsieur muscles et plus du Stade rochelais. Le deuxième ligne australien est un monstre pour imposer sa puissance et faire régner l’ordre sur les phases d’affrontement. Mais le colosse, qui a facilement cassé des plaquages ou avancé à l’impact, se révèle aussi précieux dans les airs puisqu’il a pris trois ballons en touche lors du premier acte. Remplacé par Ultan Dillane (73e) avant de revenir sur la pelouse deux minutes plus tard.

Romain Sazy 5,5/10

Le guerrier de La Rochelle accepte les tâches ingrates et il le fait très bien. Il est le chef du collectif rochelais en soudant ses troupes sur les phases défensives et en galvanisant la foule. Deuxième meilleur plaqueur de son équipe (7) au moment de sa sortie. Il a été remplacé par Thomas Lavault (49e) qui a pris un précieux ballon en touche sur lancer adverse (62e).

Uini Atonio 6,5/10

Il a dominé son vis-à-vis en mêlée fermée, remportant une pénalité pour son équipe dans l’épreuve de force. Il a aussi été précieux dans le jeu courant en point de fixation. Remplacé par Colombe (49e) qui a su faire l’effort sur une mêlée importante (70e) en poussant son vis-à-vis à la faute.

Pierre Bourgarit 6/10

Toujours aussi volontaire et omniprésent dans le jeu rochelais, le talonneur rochelais a néanmoins connu plus de déchets qu’à l’accoutumée en commettant notamment trois approximations dans ses transitions ou perdant le ballon au contact.

Pierre Bourgarit défie son vis-à-vis Maxime Lamothe Icon Sport - Sandra Ruhaut

Mais, il a quand même inscrit un essai sur ballon porté et réussi sa partition dans le jeu au sol avec notamment un ballon gratté. Il a aussi été omniprésent en défense (9 plaquages). Remplacé par Lespiaucq (49e) qui a certainement oublié un surnombre (58e), commettant un en-avant au contact.

Reda Wardi 5,5/10

Il a commis la première faute du match mais le pilier international a ensuite été un parfait soldat de l’ombre, appliqué sur les tâches défensives et pour assurer les soutiens en attaque. Il a aussi été solide en mêlée fermée. Remplacé par Sclavi (49e) qui a été plutôt discret dans le jeu courant mais sérieux sur les phases statiques.