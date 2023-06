Au programme de DMDB, on évoque la finale logique et tant attendue entre Toulouse et La Rochelle. Vous êtes-vous ennuyés lors de ces demi-finales ? Coup de cœur pour Brice Dulin, coup de gueule contre Finn Russell. Et un coup dur pour Laurent Travers qui méritait une autre sortie. Enfin nous concluons avec un premier prono de cette finale.





Les demi-finales de San Sebastian ont rendu leur verdict. Toulouse et La Rochelle ont dominé de la tête et des épaules leurs rencontres face au Racing 92 et Bordeaux-Bègles. Nos journalistes ont surtout retenu que les deux équipes les plus régulières de la saison sont aujourd'hui à leur place et que leur saison "commence" maintenant. Parmi les coups de cœur du week-end, Brice Dulin a été impérial face à l'UBB et s'est encore montré indispensable dans le système rochelais. À l'inverse, Finn Russell a payé le plan dicté par les Toulousains pour défendre sur lui ainsi que les reculées de son pack. À l'arrivée, le demi d'ouverture francilien a manqué sa rencontre, scellant l'aventure de Laurent Travers en tant que manager du Racing 92. Un coup sur pour les Ciel et Blanc. Avec Paul Arnould, Clément Labonne, Jérémy Fadat et Vincent Bissonnet.

Musique : Buffalos - Zebros

Réalisation de Baptiste Barbat.