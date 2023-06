Toulouse et La Rochelle ont assumé leur statut de favori en demi-finale et se retrouveront au stade de France ce samedi (21h05). Pour la quatrième saison d'affilée, le premier et le second s'affronteront en finale, une tendance qui semble logique mais qui reste minoritaire depuis l'instauration des barrages, en 2010.

Le choc des titans aura bien lieu. Vainqueurs du Racing 92 et de Bordeaux-Bègles en demi-finale, Toulouse et La Rochelle ont gagné le droit de s'affronter pour s'offrir le bouclier de Brennus, ce samedi (21h05). Après une saison où Toulousains et Maritimes ont survolé le championnat, le premier et le deuxième du Top 14 ont assumé leur statut sur la pelouse de San Sebastian.

Cette "revanche" de la finale 2021 sera d'ailleurs le quatrième affrontement d'affilée entre le numéro 1 et 2 de la saison régulière. En 2019, les Rouge et Noir avaient vaincu Clermont, puis La Rochelle deux ans plus tard, avant que Montpellier et Castres ne se retrouvent au stade de France la saison dernière. Une tendance qui semble être logique, puisque les premiers et deuxièmes du Top 14 ont le privilège de se qualifier directement en demi-finale, mais l'histoire montre que cette évolution est nouvelle depuis l'instauration des barrages en 2010.

Neuf finales d'affilée sans l'un des deux premiers

La création d'un championnat de France à quatorze équipes, en 2005, avait réduit les phases finales à trois matchs. Jusqu'en 2009, seuls les quatre premiers se qualifiaient pour disputer les demis avant la finale. L'instauration des barrages a vu le jour lors de la saison 2009-2010, avec la formule actuelle. Cette évolution permettait aux deux premiers d'avoir un avantage considérable en se qualifiant directement en demi sans passer par un match en plus.

En 2019, Toulouse - Clermont fut la première finale entre les deux premiers de la saison régulière depuis la création des barrages. Icon Sport - Icon Sport

Mais pendant neuf saisons d'affilée, jamais le numéro 1 et 2 ne se sont affrontés sur la scène finale. La première année de l'introduction du "top 6" a d'ailleurs vu Clermont, troisième, s'offrir le deuxième (Toulon) et le premier de la phase régulière (Perpignan) pour remporter son premier bouclier de Brennus.

Une moyenne de 12 points d'écart depuis quatre ans

La donne a donc changé depuis 2019, où les demi-finalistes directs montrent toujours les muscles. Sur les huit dernières demi-finales, l'écart moyen de points est de 12,8. Un chiffre traduisant, en général, une domination assez nette du vainqueur. Les derniers succès autoritaires de Toulouse (41-14) et de La Rochelle (24-13) sont les parfaits témoins de cette récente évolution. Seul Bordeaux-Bègles en 2021 avait failli surprendre le Stade toulousain, en s'incliant de trois points (24-21).