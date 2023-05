Les Rochelais époustouflants, Toulon sauve sa saison... Les cinq infos du week-end

Ce week-end, La Rochelle et Toulon a fait perdurer la grosse domination du rugby français sur la scène continentale. De leur côté, Oyonnax et Vannes ont assuré leur place en finale de Pro D2 et se disputeront un billet pour le Top 14 la semaine prochaine.

La Rochelle réalise le doublé historique ! Menés 17-0 après onze minutes de jeu, les Rochelais ont conservé leur titre de champion d'Europe face au Leinster (26-27) à Dublin. Épatantes dans le deuxième acte, magnifiques de convictions dans leur rugby, les troupes de Grégory Alldritt entrent un peu plus dans l'histoire dans un duel qui restera dans les annales. Les Rochelais ont mangé mentalement les Irlandais comme à Marseille l'an passé. Et ce n'était pas une simple affaire. Le Stade rochelais est le patron de l'Europe tout bonnement. Toulon également sacré en Challenge Cup Le Rugby club toulonnais s'est imposé en finale de la Challenge Cup 2023 face aux Warriors de Glasgow (43-19). Les coéquipiers de Charles Ollivon ont largement dominé les Écossais dans le premier acte avant de conserver leur avance en deuxième période. Avec ce succès, Toulon remporte la première Challenge Cup de son histoire, après quatre échecs en 2010, 2012, 2020 et 2022. Cela permet au club varois qui gagne son premier trophée depuis 2015, de devenir le premier en France à compter dans son escarcelle, le Bouclier de Brennus, la Champions Cup et la Challenge Cup. Un succès, enfin, comme un beau cadeau de départ pour Franck Azéma, qui entraînera l'USAP la saison prochaine. Oyonnax et Grenoble ont rendez-vous pour une place en Top 14 La semaine prochaine, on connaîtra l'équipe qui va soulever le bouclier de Pro D2. Ce samedi, Oyonnaxiens et Grenoblois ont gagné le droit d'aller combattre sur la pelouse d'Ernest-Wallon dans une petite semaine. Sur leur pelouse, les Aindinois ont connu d'énormes difficultés pour se défaire de Vannes mais se sont tout de même imposés sur le score de 26-21 face aux Bretons. De leur côté, les Isérois ont complètement manqué leur début de rencontre face à Mont-de-Marsan mais ont fait parler leur expérience pour l'emporter 36-27. Sevens - Les Bleus terminent à la quatrième place du classement mondial En s'imposant 21-19 face à l'Irlande, les Français se sont offert une cinquième place sur la pelouse de Londres ce dimanche après-midi. Une petite consolation après une défaite frustrante face aux All Blacks en quart de finale de cette dernière étape des HSBC World Rugby Sevens. Malgré tout, les Bleus perdent une place au classement mondial. Avec ce résultat, l'équipe de France termine à la quatrième place au classement mondial derrière la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et les Fidji, mais juste devant l'Australie. Dax et Valence-Romans en Pro D2 Après avoir fait le travail à Blagnac la semaine dernière lors du match aller (12-32), les Dacquois se sont inclinés à la maison face aux Caouecs (16-21) ce samedi soir. Ils obtiennent tout de même leur billet pour la Pro D2 et pour la finale de Nationale. Ils affronteront Valence-Romans samedi prochain à 19h30. Les Drômois se sont eux imposés face à Albi à la maison (18-12) pour s'assurer une place en deuxième division lors du prochain exercice.