En s'imposant 21-19 face à l'Irlande, les Français se sont offert une cinquième place sur la pelouse de Londres ce dimanche après-midi. Une petite consolation après une défaite frustrante face aux All Blacks en quart de finale de cette dernière étape des HSBC World Rugby Sevens. Malgré tout, les Bleus perdent une place au classement mondial.

Les Français ont limité la casse en s'offrant une cinquième place à l'issue de l'étape de Londres. Dans un match serré, les coéquipiers de Paulin Riva sont venus à bout des Irlandais qui étaient pourtant bien revenus en seconde période. Après une défaite dans la confusion face à la Nouvelle-Zélande, voilà une petite consolation pour les Bleus.

Les Fidjiens passent devant

Sur l'ensemble du tournoi les Français se sont inclinés à deux reprises en phase de poule. Face au Samoa (21-28) et contre l'Australie (12-26). En terminant troisième de la poule C, les Bleus s'offraient tout de même le droit de disputer un quart de finale. Après l'échec face aux All Blacks, Aaron Grandidier et les siens poursuivaient le tournoi pour une cinquième place en prenant leur revanche sur l'Australie avec une victoire 22-19 dans le money-time.

Malgré cette cinquième place en lot de consolation, il n'en reste pas moins que cette dernière étape en terre londonienne aura coûté cher aux Français. Au coude à coude au classement mondial, les Fidjiens, sans avoir joué leur finale face à l'Argentine, sont déjà assurés de gagner une place faisant passer les Bleus de la 3e à la 4e place du circuit mondial.