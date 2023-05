Menés 17-0 après onze minutes de jeu, les Rochelais conservent leur titre de champion d'Europe face au Leinster (26-27) à Dublin. Épatants dans le deuxième acte, magnifiques de convictions dans leur rugby, les troupes de Grégory Alldritt entrent un peu plus dans l'histoire dans un duel qui restera dans les annales.

Il ne fallait pas être en retard dans les coursives de l'Aviva Stadium, tant les Irlandais avaient tout mis en œuvre pour démarrer en trombe les débats. Dan Sheehan tout d'abord, qui d'entrée de jeu, se joue de la vigilance rochelaise avec une combinaison idéale dans le couloir sur la touche avec Jack Conan (7-0, 2 ème). Une aubaine confirmée quelques minutes plus tard par des libérations express et une volonté de déplacer le ballon à une vitesse folle. Jimmy O'Brien sera à la conclusion d'un mouvement vif et limpide et Dublin rugissait de plaisir (12-0, 6 ème). Le cauchemar précoce se poursuivait sans pouvoir répliquer pour les Maritimes, Jamison Gibson-Park effectuant une sautée au cordeau pour Dan Sheehan encore lui, et une foulée allongée pour le talonneur avec une course gagnante sur une aile désertée (17-0, 11 ème).

Que faire face à cette insolente réussite ? Courber l'échine et voir venir. Malgré le carton jaune de Tawera Kerr-Barlow, les Français réagiront avec panache sur un essai de Jonathan Danty plein d'audace (17-7, 19 ème). Problème, l'indiscipline est présente du côté des Charentais, des sanctions souvent évitables et qui maintiennent dans le vrai les hommes de Leo Cullen. Deux pénalités supplémentaires converties par Ross Byrne donneront un écart encore significatif (23-7, 30 ème). Cependant, Grégory Alldritt et les siens retrouveront une forme de lucidité. Pour preuve, l'action bien construite autour des avants dans l'avancée et une transformation de jeu orchestrée par Antoine Hastoy idéale, pour un service gagnant sur Ulupano Seuteni (23-14, 37 ème). Une concrétisation bienvenue, et un espoir de retour inespéré après un début de rencontre foudroyant en faveur des Irlandais.

La Rochelle, le patron de l'Europe

Et si un mano à mano s'instaurait entre Ross Byrne et Antoine Hastoy au pied (26-17, 47 ème), le sentiment que les Maritimes faisaient preuve de détermination et de conviction était largement perceptible. Contraignant les Irlandais sur leur moitié de terrain, les Français ont hissé terriblement leur niveau de jeu. Après qu'Antoine Hastoy rapprochait les siens un peu plus suite à un franchissement génial de Seuteni (26-20, 51 ème), le Stade rochelais ne lâchait plus prise. Des pénalités, des avancées, des circulations, tout y passait. Jusqu'à l'essai en force de Georges-Henri Colombe après une domination outrageuse des avants rochelais sur la conquête et la transformation sans trembler d'Hastoy en moyenne position (26-27, 72 ème). L'Aviva Stadium était groggy. Tout le contraire des joueurs maritimes habités par leur défense du titre.

Malgré quelques frayeurs près de la ligne et une action de Ngatai à proximité de la terre promise sur le final, les hommes de Ronan O'Gara étaient insubmersibles. Les plaquages s'enchainaient, les touches furent claires, la direction du jeu sans hésitation. La Rochelle n'a plus douté et s'octroie une deuxième couronne européenne dans son histoire en entrant dans celle-ci plus que jamais. La fête s'annonce gigantesque dans la cité portuaire pour une formation qui visera sans nul doute un doublé en Top 14 pour d'autres échéances. Le Leinster a complètement vacillé. Psychologiquement où les erreurs furent légions sur la fin. Malgré un départ canon, les hommes de Leo Cullen ont trébuché à Dublin assez incroyablement. Oui les Rochelais ont mangé mentalement les Irlandais comme à Marseille l'an passé. Et ce n'était pas une simple affaire. Le Stade rochelais est le patron de l'Europe tout simplement.