Le Stade toulousain s'est lourdement incliné 41-17 ce samedi sur la pelouse de l'Aviva Stadium. Durant la rencontre, les commentaires se sont multipliés sur les réseaux sociaux pour critiquer l'arbitrage de Wayne Barnes. À l'issue de la rencontre, Antoine Dupont et Ugo Mola n'ont eux pas voulu blâmer l'Anglais.

Chaque gros match a droit à son lot de polémiques, et ce Leinster-Toulouse n'a pas échappé à la règle. Sur les réseaux sociaux, les commentaires se sont rapidement multipliés pour évoquer l'arbitrage de Wayne Barnes. Vous comprendrez bien que ce n'était pas forcément pour le féliciter...

À l'issue de la rencontre, Antoine Dupont et Ugo Mola ont forcément été interrogés sur les décisions de l'arbitre anglais. Et ils ont fait le même choix, celui de ne pas blâmer l'homme en jaune.

Le demi de mêlée n'a pas mâché ses mots, mais pour décrire la prestation des siens : "Quand on prend deux cartons jaunes, qu’on fait des fautes sur lesquelles on leur donne des points, c’est dur de discuter derrière. Que ce soit de l’arbitrage, de notre jeu ou de notre stratégie sur l’ensemble du match. Quand il y a quarante points contre soi, on ne parle de rien de tout ça." C'est dit.

Présent aux côtés de Dupont en conférence de presse, le manager rouge et noir est du même avis : "Nous avons eu l'opportunité d'être à quinze contre quatorze. Malheureusement, cela n'a pas été sanctionné. Je maintiens ce que j'ai dit, à savoir que Wayne Barnes est un arbitre de haut niveau. Je crois que, sur ce coup, le poids de l'essai qu'on marque derrière pèse un peu et fait que la faute n'est pas pénalisée. C'est peut-être un tournant. Disons que les faits de jeu ont été contre nous et, face au Leinster, on les paye cash. Il faut se préparer à être plus lucide contre ce genre d'équipe."

Le plaquage de Porter sur Mallia dans l'oeil du cyclone

Les supporters toulousains ont en travers une action qui s'est déroulée à la trente-cinquième minute, quelques secondes avant le deuxième essai rouge et noir, signé Emmanue Meafou.

Alors qu'il a fait la passe, Juan Cruz Mallia est sèchement plaqué par le pilier gauche irlandais, Andrew Porter. Plaquage sanctionnable pour certains, qui n'a pas été revu à la vidéo par le corps arbitral. En seconde période, c'est le carton jaune reçu par Rodrigue Neti qui a insurgé certains supporters haut-garonnais.

Bref, Antoine Dupont et Ugo Mola ont préféré revenir sur leur prestation face aux Leinstermen, et c'est peut-être mieux comme ça.