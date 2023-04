Ce samedi, le Stade toulousain s'est incliné sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin. Un revers sur le score de 41-22 qui prive encore une fois les Haut-Garonnais de la grande finale. Josh van der Flier et James Ryan ont terminé la partie avec 20 plaquages, Jack Willis a rendu une belle copie... Voici les statistiques marquantes de ce Leinster-Toulouse.

189 plaquages pour le Leinster

Quand on regarde le tableau d'affichage c'est une statistique pas facile à croire. Et pourtant. Les Leinstermen ont plus plaqué que les Toulousains. Au total, ce sont pas moins de 189 plaquages qu'ont réalisés les Irlandais. À titre de comparaison, les Toulousains se sont arrêtés à 123. Les Haut-Garonnais auront eu la possession, mais l'efficacité était de l'autre côté...

28 passes après-contact pour Toulouse

Malgré l'écart au score qui s'est rapidement fait, les Toulousains n'ont pas arrêté de jouer, en vain. De ce fait, ils ont terminé la partie avec pas moins de 28 passes après-contact à leur actif. Peu auront finalement trompé la défense irlandaise. En face, le Leinster est resté dans son style, clynique. Seulement 4 offloads pour les coéquipiers de Josh van der Flier, suffisant pour largement l'emporter et aller en finale.

36 défenseurs battus côté toulousain...

On a l'impression de se répeter, mais les statistiques offensives sont toutes en faveur de Toulouse. Quand on se penche au niveau des défenseurs battus, les chiffres parlent d'eux-mêmes : 36 pour Toulouse, 15 pour le Leinster. Les Irlandais se seront contentés de faire mal dans les espaces, comme lors du troisième essai signé Sheehan.

Antoine Dupont aura tenté, mais pas réussi à faire sauter le verrou irlandais. Sportsfile / Icon Sport

16 courses pour Willis

Jack Willis a peut-être été le meilleur joueur de Toulouse ce samedi après-midi. L'international anglais n'a jamais arrêté de se démener ballon en main pour tenter de faire reculer cette défense si sereine du Leinster. L'ancien joueur des Wasps a terminé la rencontre avec 16 courses. Ce n'est tout de même pas le meilleur total côté stadiste puisque Thomas Ramos a porté la balle à 17 reprises. Mais l'arrière haut-garonnais a vécu une rencontre compliquée, avec notamment un carton jaune reçu dans le premier acte qui a coûté cher.

20 plaquages pour Ryan et van der Flier

Les Leinstermen ont fait mal à la tête aux Toulousains quand il le fallait, mais ont aussi défendu de belle manière pour museler les individualités réputées des Rouge et Noir. Les deux meilleurs plaqueurs de la partie sont le troisième ligne Josh van der Flier et le deuxième ligne James Ryan. Les deux internationaux irlandais ont terminé la partie avec 20 plaquages chacun. Pas trop mal.