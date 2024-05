Toulouse et le Leinster ont rendez-vous le 25 mai prochain à Londres pour la finale de Champions Cup. Tous les billets "grand public" pour ce choc ont trouvé preneur. Le Tottenham Hotspur Stadium sera donc à guichets fermés.

C’est le choc que tout le monde veut voir de ses propres yeux. Le week-end dernier, Toulouse et le Leinster ont écarté les Harlequins et Northampton pour se qualifier pour la finale de Champions Cup. Grands favoris, Français et Irlandais ont assumé leur statut et se retrouveront le 25 mai prochain à Londres.

Cette affiche, sûrement la plus belle à l’heure actuelle sur la scène européenne, attire forcément les foules. Ce mercredi, l’EPCR a communiqué, annonçant que tous les billets "grand public" ont tous été vendus. De ce fait, cette grande finale se jouera à guichets fermés.

À eux deux, Stadistes et Leinstermen comptent 16 apparitions en finale pour neuf titres. Néanmoins, c’est la première fois qu’ils vont s’affronter en finale. Pour rappel, le coup d’envoi de la partie sera donné à 15h45 (heure française). Les Rouge et Noir peuvent remporter leur sixième titre continental et succéder à La Rochelle, qui a raflé les deux dernières éditions.