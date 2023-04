L'association SU Agen, créée en 1908, est en cessation de paiements et n'est pas en mesure de régler ses charges sur les mois d'avril, mai, juin. Une situation financière extrêmement difficile. Le président de la section professionnelle, Jean-François Fonteneau, souhaite un changement de gouvernance.

L'association SU Agen est depuis plusieurs années en grande difficulté financière. D'après une information de nos confrères de Sud Ouest, confirmée ensuite par La Dépêche, le président de la partie professionnelle du club Jean-François Fonteneau, a annoncé à son conseil d'administration mercredi soir, que l'association était en cessation de paiements. "Depuis quatre ans, nous sommes chaque fin de saison obligés de boucher un déficit récurrent entre 180 et 230 000 euros", a prévenu Jean-François Fonteneau.

La branche amateure du club lot-et-garonnais n'est pas en mesure de régler ses échéanciers sur les mois d'avril, mai et juin prochain affirme Frédéric Péchavy, le vice-président du secteur professionnel dans La Dépêche : "L'association du SUA est en cessation de paiements. Sur ses propres revenus, elle n'est pas en capacité de régler ses charges pour les mois d'avril, mai et juin. La SAS (Société Anonyme Sportive) va remplir sa mission mais cette situation n'est pas durable. Les choses doivent s'assainir."

La situation financière de l'association du SUA doit être bien différenciée de la partie professionnelle du club, qui est assumée par la SAS (Société Anonyme Sportive). C'est elle notamment qui assure les déplacements, les salaires et gère la section professionnelle. Les deux entités sont liées par une par une convention, réglementée par la FFR et la LNR, qui permet notamment à la SA de bénéficier du numéro FFR d'agrément et des couleurs du club, en contrepartie d'une somme à verser à l'association (100 000 euros).

Vers une démission du président de l'association ?

Pour tenter de résoudre cette situation périlleuse, le président du SUA Jean-François Fonteneau appelle à une démission de la gouvernance de l'association, comme il l'a confirmé mercredi soir à son conseil d'administration. Dans le viseur, Pierre-Étienne Bord, le président de l'association du SUA depuis 2016. "Je vais imposer une nouvelle équipe prête à reprendre les choses en main et redynamiser l'association sur le plan économique. L'équipe actuelle est vieillissante et dépassée", a-t-il averti dans les colonnes de Sud Ouest. Interrogé par le Petit Bleu d'Agen, le président Bord détaille l'impossible situation : "Ce qui nous crève, c'est l'aspect financier. La SA a une puissance financière et commerciale que nous n'avons plus. On ne dégage pas de produits, on n'a rien à vendre. Nos frais sont connus. Ils sont justifiés et validés par le commissaire aux comptes. Il manque des recettes."

À lire aussi : Coupure d’électricité à Armandie : les coulisses d’un moment hors du temps

Ce dernier attend l'aide de la mairie et du monde professionnelle pour sortir de la crise, dans un premier temps, tout en étant lucide sur son cas personnel : "Mon bureau et moi démissionnerons si c'est la volonté de nos collègues. Pour sauver le club, je n'ai pas d'état d'âme. Ça fait 40 ans que je donne du dévouement. Le club existait avant moi, il existera après."

Premier partenaire financier de l'association avec une subvention de 110 000 euros, la ville d'Agen par la voix de son maire Jean Dionis, a confirmé suivre le dossier de très près et reconnaît qu'une nouvelle génération à la tête de l'association est dans l'ordre des choses. Côté sportif, le SUA s'est incliné jeudi soir sur son terrain face à Nevers pour le dernier match de la saison à Armandie. Les hommes de Bernard Goutta sont qualifiés pour les phases finales mais devront probablement passer par un barrage à l'extérieur. Une opposition hier marquée par une coupure de courant durant 25 minutes, revendiquée par la CGT pour protester contre le gouvernement français.