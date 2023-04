Ce jeudi soir, au stade Armandie, la rencontre entre Agen et Nevers a été interrompue par une coupure de courant en deuxième période. Un acte délibéré qui a été revendiqué par le syndicat CGT et déploré par le maire de la ville et le président du SUA.

Il a fait tout noir hier jeudi 27 avril à l'occasion du match d'ouverture de la 29ème journée de Pro D2 ! Agen recevait Nevers, dans un match important pour obtenir la meilleure place possible au sein du top 6, lorsque le courant a été coupé subitement. La rencontre a donc été interrompue avant de se terminer sur une victoire de Nevers 21 à 17. Il s'avère que l'incident est volontaire puisque la CGT 47 (Lot-et-Garonne) a revendiqué cette action sur les réseaux sociaux. "La CGT Énergies 47 revendique la mise en sobriété énergétique du Stade Armandie ce soir lors du dernier match de phase régulière de Pro D2" explique Karim Abed sur Twitter, membre du syndicat. Pendant que l'obscurité sévissait, les spectateurs et supporters venus assister à la rencontre ont allumé leur flash à l'unisson. "Irresponsable, dangereux" D'après Canal+Sport, l'acte a eu lieu à la 49ème minute et 30ème seconde au chronomètre du diffuseur, en référence à l'article 49.3 utilisé par le gouvernement pour la réforme des retraites. Étant donné que le courant fut remis en deçà de 30 minutes d'interruption (voir article 451-3 du déroulement des rencontres), le match a pu reprendre ensuite dans des conditions normales. Coupure de courant au stade Armandie, le match Agen-Nevers arrêté. #SUAUSON #ProD2 pic.twitter.com/3swno2xwbZ — La Dépêche 47 (@LaDepeche_47) April 27, 2023 Cette action a été déplorée conjointement par le maire de la ville d'Agen, Jean Dionis, et le président du SU Agen Jean-François Fonteneau. L'élu s'est indigné de cette mésaventure : "irresponsable, dangereux …Ras le bol de ces comportements inadmissibles !" a-t-il tweeté. Il a également précisé que la ville portait plainte contre ces agissements. Le boss du club agenais s'est lui exprimé au micro de Canal+ : "Je trouve ça irresponsable car le stade est plein et il y a des personnes âgées qui se retrouvent dans le noir..". Provisoirement, Agen se classe quatrième avec 77 points alors que Nevers est deuxième avec 80 points.