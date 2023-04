Battu pour la sixième fois de la saison à Armandie, le SUA a dit au revoir à la course à la deuxième place. Mais sans doute aussi à un barrage à domicile. Est-ce une si mauvaise chose ?

"J’ai vraiment les boules parce que ce soir (jeudi), on pouvait se racheter et se faire pardonner. Toutes les conditions étaient réunies. Ce match était le plus important. Plus que tous ceux gagnés et perdus auparavant. On ne retient que le dernier à Agen et justement, on ne voulait pas que ce soit le dernier." Par ces termes, Bernard Goutta a exprimé son amertume après la rencontre perdue face à Nevers. La sixième de la saison à Armandie. Beaucoup trop pour espérer intégrer le Top 4.

"Nous n’étions pas invités face à cette belle équipe de Nevers" estime le manager. Constat partagé par ses joueurs. Notamment par Loris Tolot : "Je suis d’accord avec cela. C’est la plus belle équipe qui est venue jouer à Armandie cette saison. En termes de jeu, d’intensité… Oyonnax a un jeu un peu particulier mais clairement Nevers c’est du très haut niveau".

En tout cas, ce revers a permis aux Agenais de voir où ils en étaient vraiment : "On se rend compte sur ce type de match de ce qu’est le très haut niveau de Pro D2. Si par moments nous sommes en place, à d’autres nous sommes un peu juste. On l’a vu en première mi-temps" analyse l’ailier agenais. Son manager, lui, est encore plus catégorique : "Nous avons pris une leçon de rugby en première mi-temps. On tourne à moins onze (3-14) mais il peut très bien y avoir un ou deux essais de plus".

Le barrage à l’extérieur : fausse mauvaise nouvelle ?

Si les Lot-et-Garonnais échouent finalement à quatre longueurs des Neversois, ils n’ont plus grand chose à jouer au moment d’aller à Béziers, vendredi prochain. Il faudrait un sacré concours de circonstances pour accrocher un barrage à domicile.

Mais cette saison, le SUA s’est imposé sept fois à l’extérieur alors qu’il a perdu six fois à Armandie (plus un match nul). Alors finalement, même si les recettes du club n’en bénéficieront pas, ne s’agit-il pas d’une bonne nouvelle pour le Sporting ? "Ce qui est certain, c’est que si nous devons aller à Nevers, il faudra se servir de cette rencontre" assure Loris Tolot. Ce que confirme Vincent Farré : "On a un gros travail à faire pour être à leur niveau. Ils ont été meilleurs que nous dans beaucoup de secteurs et nous on s’est mis le bouillon. On sait ce qu’il reste à faire si jamais nous devons nous déplacer là-bas dans deux semaines".

Rien n’est perdu et comme l’a précisé Jean-François Fonteneau à son public en fin de rencontre : "Nos joueurs seront dangereux n’importe où ils iront". Il ne reste plus qu’à suivre la suite des événements ce vendredi soir avant d’aller finaliser la préparation au stade Raoul-Barrière. En attendant, Bernard Goutta récupérera en vue du prochain match Martin Devergie, Walter Desmaison, Joe Maksymiw et Elton Jantjies. Après la pâle copie rendue jeudi, il y a des places à gagner dans le XV de départ.