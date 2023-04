Au cœur de la victoire tarnaise (31-18), le centre Botitu a brillé mais a surtout montré sa solidité tout comme l'expérimenté Dumora. De l'autre côté, la jeunesse toulonnaise s'est montrée fragile. Halagahu, expulsé de manière très précoce et Coulon, trop discret, ont appris.

Les Tops

Julien Dumora

L’arrière tarnais a été à l’initiative du premier essai des siens et a sa conclusion. Cadrant parfaitement Thomas Salles, il décale Filipo Nakosi. Il a ensuite suivi et s’est placé idéalement pour recevoir la balle avant de filer marquer. Dans le jeu courant, il s’est montré rassurant tout en dégageant, à plusieurs reprises, son camp lors des diverses intrusions varoises. En somme, il a permis à Castres de prendre l’avantage rapidement et de les maintenir à flot lorsque le CO était dans le dur.

Vilimoni Botitu

Le trois-quarts centre fidjien a fait un bon boulot ce samedi après-midi à Pierre-Fabre. D’abord, quand Toulon possédait et occupait, il a assuré en défense. Auteur de 8 plaquages pour un seul loupé, le numéro 13 a grandement participé à freiner les différentes percussions de son vis-à-vis Duncan Paia’aua. Et offensivement, sa lecture du jeu impeccable lui permet d’intercepter Facundo Isa et de faire le break au tableau de marque.

Dan Biggar

L’ouvreur gallois s’est montré juste et malin dans son jeu. Peu servi dans les attaques, Biggar a su occuper avec précision et a obligé les Castrais à reculer dans le fond du terrain notamment en première mi-temps. Alors que RCT a insisté en touche et en mêlée, il a su assurer face aux buts avec un 100% au pied. En dehors des deux pénalités de Thomas Salles, il a inscrit tous les autres points de la rencontre. Cela n’aura pas suffi.

Les Flops

Matthias Halagahu

Un match à oublier pour le jeune Matthias Halagahu. Entré à la 64ème minute de jeu, il s’est fait expulser quelques secondes plus tard à peine. En cause, un déblayage trop virulent et surtout sur la tête de Staniforth. En dehors de sa sortie (bien trop) prématurée, c’est le timing qui dérange. Toulon est à seulement 6 points du CO à ce moment-là. Le RCT encaissera un essai quelques minutes plus tard.

Jules Coulon

Là encore, la jeunesse toulonnaise a été en difficulté mais a appris. Pas à son avantage dans le secteur défensif avec seulement trois plaquages réussis pour un manqué, Jules Coulon a été peu en vue cet après-midi. Autre point noir, il s’est montré indiscipliné avec deux fautes sifflées contre lui. Auteur d’un plaquage cassé, il a limité la casse balle en main avec un plaquage cassé.