Le pilier gauche du Castres olympique était très heureux des cinq points conquis par les siens face au RCT et dédie la victoire à son copain Gaëtan Barlot sorti sur civière tôt dans le match.

Vous attendiez-vous à triompher du RCT et de sa grande armada avec le point de bonus offensif ?

Honnêtement, si au coup d’envoi du match on nous avait dit que nous sortirions de ce match avec cinq points de plus au compteur, on aurait signé des deux mains. Ce n’est peut-être pas le meilleur match de rugby de la saison, il y a eu du déchet, mais les cinq points sont là et la joie dans le vestiaire témoigne du soulagement d’avoir battu ce Toulon sur armé. Ça fait un bien fou à la tête.

Il y a eu pas mal de vents contraires avec notamment des blessures précoces (Barlot et Hounkpatin). Il a donc fallu s’adapter très vite …

On a su réagir. Se resserrer. C’est aussi ça la force d’un groupe. Je tire mon chapeau à « Auré » Azar qui était 24e homme et qui se retrouve à jouer quasiment tout le match. On voit que le mec est prêt et que tout le groupe pousse dans le même sens. On devait bien ça à nos copains blessés. Voir Gaëtan sortir sur civière fait froid dans le dos. C’est des images que l’on n’aime pas voir. On a gagné pour lui.

Dans un multiplex complètement fou, Lopez sauve les siens avec un nouveau drop, Brive se donne le droit d'y croire, Castres s'impose largement...



Que retenez-vous après ce succès ?

Déjà, les sourires dans le vestiaire ! Ça fait du bien, ça nous permet de repartir au combat lundi avec une énergie nouvelle.

Vous regardez toujours vers le bas ?

Il faut rester focus, c’est important. Mais on se détache un peu du gouffre, de la zone qui fait peur à tout le monde. Notre maître mot à l’heure actuelle c’est de bien bosser.

Avez-vous eu peur de voir Toulon revenir ?

Pas vraiment. Nous étions sûrs de nous. Les gars avaient la tête haute sur le terrain. On était conscients qu’ils n’étaient pas loin au score mais on avait confiance en nous, en notre jeu et en notre défense qui a été particulièrement performante.

Le carton rouge toulonnais est-il le tournant du match ?

C’est certain, ça fait du bien quand une équipe comme ça joue à un de moins ! Ce fut le moment pour nous d’accélérer, de les distancer pour pouvoir souffler et vivre la fin de match un peu plus sereinement.