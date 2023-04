Après l'exploit réalisé à Montpellier, les Castrais ont confirmé à domicile face aux Toulonnais qui restaient pourtant sur une série de trois victoires consécutives. Le Castres olympique enchaîne un quatrième succès de suite, celui-ci bonifié (31-18), et respire au classement. La fin de saison sera plus sereine pour les hommes de Jeremy Davidson. Très mauvaise opération en revanche pour le RCT dans l'optique de la qualification.

Avant cette rencontre, les deux équipes sont arrivées avec le plein de confiance. Castres comme Toulon ont enchaîné trois succès de rang ces dernières semaines en championnat. Sur la pelouse trempée par la pluie de Pierre Fabre, les Tarnais ont mieux géré les éléments et ont inscrit trois essais sans en encaisser aucun (31-18). Dans une semaine difficile, après l'annonce du départ de Franck Azéma, Toulon connaît un énorme coup d'arrêt.

Plus malins avec les conditions climatiques, les Castrais ont débuté magnifiquement cette partie. Après une première pénalité facile d'Urdapilleta (3-0, 3e), le vice-champion de France a inscrit un superbe essai de 80 mètres. Sur un coup de pied trop profond des Varois, Dumora a allumé la mèche en retrouvant Nakosi. À la suite d'une jolie percée de 60 mètres, le Fijdien a rendu la pareille à son capitaine (8-0, 7e). L'essai en coin n'a pas été transformé par le buteur du CO.

À lire aussi : Revivez la victoire castraise face au RCT

Dix minutes plus tard, de quarante mètres, sur la droite, l'Argentin s'est bien repris pour réaliser un premier break au score (11-0, 20e). Amorphes, les Varois ont su se réveiller grâce à la mêlée. Mis à mal par les blessures précoces de Barlot (commotion, 2e) et Hounkpatin (cheville droite, 10e), les Tarnais ont souffert dans le secteur. Mais, les hommes de Davidson ont su faire preuve de solidarité à cinq mètres de leur en-but pour empêcher Isa de franchir la ligne. Devant leur incapacité à inscrire un essai, la bande à Mignoni et Azéma a changé son fusil d'épaule.

À 40 mètres des perches, Biggar a enchaîné deux pénalités pour ramener les siens (28e et 32e, 11-6). Juste après un échec longue distance d'Urdapilleta (38e), Salles a passé une tentative de plus de cinquante mètres pour récompenser le travail de ses avants (11-9, 39e). Malgré la pluie, les acteurs ont offert un match haletant, avec du suspense.

Halagahu coupe la remontée varoise

À l'image du premier acte, les Tarnais ont pris à la gorge leurs adversaires dès le coup d'envoi de la deuxième période. Urdapilleta a marqué une pénalité de 40 mètres qui a lancé son équipe (14-9, 47e), puis Botitu a placé un éclair. Sur un ballon de récupération varois, le Fidjien a intercepté une passe d'Isa pour filer dans l'en-but (21-12, 49e).

Douchés, les Varois ont repris le cours de la partie grâce à la précision à courte distance de Biggar (57e et 62e) et à longue distance de Salles (54e). Sans marquer d'essai, Toulon est resté maître de son destin à l'abord des vingt dernières minutes (21-18). Finalement, les partenaires de Serin ont fini par craquer en réalisant beaucoup d'erreurs individuelles. Sur un renvoi mal capté par Bastareaud, Urdapilleta a mis fin à l'hémorragie (24-18, 63e). Derrière, tout juste entré en jeu, Halagahu a écopé d'un carton rouge pour un déblayage à la tête envers Staniforth (64e). Les deux tournants de cette partie.

À lire aussi : Le baromètre de Castres-Toulon : Vilimoni Botitu solide, Jules Coulon fébrile...

Il a dansé sous le soleil de l'Hérault, il a également dansé sous la pluie du Tarn. Après une percée de Cocagi plein champ, Fernandez a inversé le sens. En bout d'aile, Ardron a joué un deux contre un pour lancer la fusée Raisuqe. En duel face à Biggar, le fantasque ailier a croqué son adversaire pour planter l'essai du bonus offensif (31-18, 68e). Un succès qui a donné le sourire à Palis : "Avec ce temps merdique, on a fait les choses dans l'ordre. Ce n'était pas facile, mais on prend cinq points. C'est le paradoxe. On a moins la crotte au cul par rapport au maintien. Il n'y a rien de fini. On s'envoie. Il faut qu'on prenne du plaisir comme aujourd'hui. On est Castres, et on doit rester fiers."

Au micro de Rugby +, Serin a pesté sur le comportement de son équipe. "Il y a de la déception. On fait un petit non-match. On a fait des erreurs. On l'a bien cherché. Le CO mérite sa victoire. C'est frustrant, parce que les supporters étaient là. Ce match entache en rien la dynamique. Il faut rester serein. Castres en voulait plus que nous aujourd'hui. C'est regrettable. On a pris une leçon dans l'agressivité." Dans 15 jours, après sa demi-finale de Challenge Cup face au Benetton, Toulon accueillera La Rochelle à l'Orange Vélodrome. Castres tentera la passe de quatre succès de rang sur la pelouse de Pau.