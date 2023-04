La démonstration des Bleues, le gros coup de Castres... Les cinq infos du week-end

Pour la reprise du Tournoi des 6 Nations, le XV de France féminin a infligé une correction contre l'Écosse à Vannes. La 22e journée de Top 14 a vu Castres se sauver ou presque et le Stade français faire une bonne opération. Du reste, Zirakasvhili a quitté l'ASM et Rieko Ioane prolonge de quatre saisons avec les All Blacks... Découvrez les 5 infos du week-end.