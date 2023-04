Davit Zirakashvili va mettre un terme à sa fonction de consultant à la mêlée pour Clermont. L'ancien pilier souhaite se "consacrer pleinement à (ses) affaires".

Le staff clermontois a connu du changement, en début de semaine, selon nos confrères de La Montagne. Davit Zirakashvili s'est en effet présenté ce lundi, alors qu'il n'avait pas fait les deux déplacements en phase finale de Challenge Cup, pour officialiser auprès du staff et des joueurs l'arrêt de sa fonction. L'ancien pilier droit officiait en tant que consultant de la mêlée et intervenait deux fois par semaine.

"Mon départ n'a rien d'exceptionnel. J'avais simplement trop de boulot à côté du rugby. Voilà, j'ai pris la décision d'arrêter ma mission avec le club pour me consacrer pleinement à mes affaires." Celui qui a passé seize saisons à l'ASM justifie le timing de son départ de la façon suivante : "Je ne voulais pas laisser le club alors qu'un nouveau coach arrivait et devait prendre ses marques. Là, Christophe a trouvé ses repères, je ne pense pas que mon départ affecte le club." Christophe Urios devrait donc assurer le relais sur un secteur qu'il connaît bien, et ce jusqu'à la fin de la saison.