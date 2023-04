Le XV de France féminin a facilement disposé de l'Écosse, ce dimanche à Vannes, pour le compte de la troisième journée. Les Bleues l'ont emporté 55-0, avec la note salée de neuf essais inscrits. C'est en deuxième période que l'écart a été réalisé.

Sous le soleil breton, la France a poursuivi sa marche en avant dans ce Tournoi des 6 Nations féminin. Grâce à une défense inspirée, et à une deuxième période où elles ont lâché les ballons vers l'extérieur, les Bleues ont pu contrer leur adversaire du jour et inscrire neuf essais (55-0). Avec ce succès, la bande à Ortiz et Mignot se place pour la victoire finale, à 15 jours de se rendre en Angleterre.

Les Bleues écrasent l'Écosse et poursuivent leur sans-fautes



Le film du match \ud83d\udc49 https://t.co/VOWqzXdFao pic.twitter.com/fiVaILVGnk — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 16, 2023

Les Écossaises ont fait le jeu, mais elles ont été piquées à chaque fois par une équipe de France intraitable en phase offensive. Sur une chandelle longue de Nelson, Boulard a assuré la réception et servi Llorens. En verve, l’ailière, élue joueuse du match, a percé le rideau défensif en prenant les extérieurs. À sa hauteur, Pauline Bourdon a proposé un deux contre un, pour finir le coup en coin (5-0, 14e). Un essai contre le cours du jeu tant les Français ont souffert en début de partie.

Grâce à un ballon volé par Forlani sur une touche écossaise, les Françaises ont su contrer leurs adversaires. Derrière, au fil d’une action confuse, Boulard a poussé un ballon au pied dans l’en-but adverse. À la lutte, l’arrière n’a pas été en mesure d’aplatir, et le coup a profité à Llorens (10-0, 24e). C’est le 5e essai avec les Bleues pour l’ailière casquée.

Les Françaises ont fini la première période pied au plancher. Grâce à une belle poussée de Brosseau, les Bleues ont hérité d’une pénalité. Dans les 22 mètres adverses, Khafaoui a placé une charge dévastatrice pour amener ses partenaires à un mètre de l’en-but. En coin, Boulard a conclu une double sautée de Bourdon (17-0, 37e).

Boulard voit triple dans une deuxième période de feu

Dès le retour des vestiaires, les Bleues ont validé le bonus offensif. Sur un mouvement initié par Vernier, qui a servi Ménager d’une superbe chistera, Boulard a profité d’un surnombre pour inscrire un doublé (27-0, 43e). Les Écossaises ont peiné physiquement, et les Bleues ont continué à réciter leur gamme.

Berthoumieu a entrepris un côté fermé, et après contact, a servi Llorens. L’ailière a remonté le terrain sur 50 mètres avant d’être plaquée à quelques centimètres de l’en-but. Lucide, elle a offert une nouvelle passe décisive à Hermet (29-0, 51e).

Discrète jusqu’alors, Gabrielle Vernier a régalé sur deux crochets à l’intérieur pour finir un nouveau coup entre les poteaux (36-0, 54e). Sur le renvoi, Hermet, déchaînée, a trouvé une solution dans une défense adverse à l’agonie. Boulard a inscrit un triplé à la suite d’une remise à l’intérieur de Boujard (43-0, 55e).

Les sœurs Ménager ont retrouvé également le sourire. Sur une passe à l’intérieur de Marine, Romane a signé son retour avec le maillot de l’équipe de France (48-0, 61e). Sur une belle combinaison entre trois-quarts, où Vernier et Ménager ont joué leur duel, Filopon a marqué sans opposition pour parachever le travail (55-0, 74e). Dans une semaine, les Bleus accueillent le pays de Galles pour tenter de coller à l’Angleterre.