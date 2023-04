M. Praderie, arbitre de Racing - Bordeaux, reconnaît son erreur et s'excuse auprès du staff girondin

Vivien Praderie, l'arbitre de la rencontre Racing 92 - Bordeaux-Bègles a reconnu son erreur lors de l'ultime possession girondine, quasiment à la sirène, alors que les hommes de Julien Laïrle pouvaient se dégager. Il s'est excusé auprès de l'entraîneur des avants bordelais.

L'Union Bordeaux-Bègles, à défaut d'avoir gain de cause, peut estimer que sa frustration était juste. Vivien Praderie, l'arbitre de la rencontre entre le Racing et l'UBB (31-28) a reconnu que la dernière pénalité sifflée à l'encontre des visiteurs était malvenue. Il est venu s'excuser auprès de Julien Laïrle, entraîneur des avants girondins.

Pour rappel, il y a quatre points d'écart au moment où les partenaires de Maxime Lucu perdent la balle. Celui-ci vient, semble-t-il, de passer la pénalité de la gagne puisque l'UBB a le ballon et la sirène s'apprête à retentir. Mais l'un des pick and go porté par Clément Maynadier tourne mal puisque l'officiel de la rencontre lève le bras et signale des soutiens qui plongent au sol. En réalité, conteste le staff girondin, ce sont les Racingmen qui ont plaqué ces mêmes soutiens. Les Racingmen, après une bonne pénaltouche de Russell et un bon ballon porté, pouvaient mettre la pression sur les Girondins qui finissaient par craquer.