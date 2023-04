Rieko Ioane a prolongé son contrat avec la fédération néo-zélandaise jusqu'en 2027. Le centre des Blues (26 ans) a déjà 59 sélections à son actif avec les All Blacks.

La Nouvelle-Zélande sécurise ses joyaux. Après les prolongations de Samisoni Taukei'aho et Ethan de Groot avec la fédération néo-zélandaise, Rieko Ioane s'est lui aussi engagé avec la NZRU jusqu'en 2027. Le centre des Blues (26 ans ; 59 sélections) est l'un des cadres des All Blacks et devrait être l'un des hommes forts de la Nouvelle-Zélande pour la prochaine Coupe du monde en France (8 septembre - 28 octobre).

Rieko Ioane \u270d\ufe0f 2027 pic.twitter.com/cA8eweNRRd — All Blacks (@AllBlacks) April 16, 2023

Avec neuf matchs disputés cette saison sous le maillot des Auckland Blues, Rieko Ioane a marqué un doublé lors de la première journée du Super Rugby, face aux Highlanders. En novembre, le centre néo-zélandais a joué trois rencontres avec les All Blacks (face au pays de Galles, l'Ecosse et l'Angleterre).