Vivien Praderie, l'arbitre de Racing 92 - UBB, a démenti s'être excusé auprès du staff bordelais après la rencontre face au Racing 92.

Vivien Praderie, l'arbitre de la rencontre Racing 92 - UBB de la 22ème journée de Top 14, a démenti s'être excusé auprès du staff girondin d'une quelconque erreur d'arbitrage lors de l'ultime possession girondine, qui a entraîné l'essai des Racingmen et la défaite bordelaise.

Si dans un premier temps l'information selon laquelle Vivien Praderie était venu s'excuser auprès de Julien Laïrle (l'entraîneur des avants de l'UBB) d'avoir commis une erreur de jugement sur la dernière possession des Bordelais était sortie, Canal + dans son émission Canal Rugby Club, nous apprend que l'arbitre dément s'être excusé.

Contacté par nos soins dans la soirée, Vivien Praderie confirme ces dires et s'étonne de la version de Julien Laïrle. "J'ai été surpris de l’information erronée qui est sortie samedi soir à 22 heures. Ce qui s’est passé est très simple : après la rencontre, j’ai eu un échange avec Julien Laïrle, l’entraîneur de l’UBB. Échange très cordial même si nous étions en désaccord sur la situation en question. Après plusieurs minutes de discussion, le désaccord persistait entre nous mais en aucun cas j’ai considéré qu’il y avait une erreur d’arbitrage. Je ne me suis donc pas excusé. Je n’avais pas à le faire."

"Je n'ai aucun problème à m'excuser"

La polémique concerne la dernière possession girondine. Alors que l'UBB a quatre points d'avance (28-24), Maxime Lucu et ses coéquipiers ont le ballon au moment où la sirène s'apprête à retentir. Les Bordelais s'organisent sur un dernier pick and go au niveau des 40 mètres et Vivien Praderie sanctionnait les soutiens offensifs de Clément Maynadier qui selon lui, plongeaient au sol. Le staff de l'UBB contestait vivement cette décision car selon lui, les défenseurs franciliens étaient à la faute, coupables d'avoir plaqué les soutiens pour les amener au sol.

Finalement, le Racing récupérait la pénalité, partait en touche et après un ballon porté, l'arbitre sifflait un essai de pénalité. Les hommes de Laurent Travers remportaient la partie in extremis. "Quand il y a une erreur d'arbitrage, je n'ai aucun problème à m'excuser, relate Vivien Praderie. Cela s'est d’ailleurs produit lors du dernier Bayonne – Stade français et la dernière pénalité accordée en faveur des Bayonnais. Je suis allé m’expliquer aussitôt après avec Gonzalo Quesada. Je ne sais pas pourquoi Julien Laïrle a tenu ses propos, il faut lui demander."

Avec cette défaite, l'UBB est sorti du top 6 au profit du Racing 92, qui a désormais deux points d'avance au classement. Lors de la 23ème journée, les Bordelais recevront Lyon tandis que le Racing se déplacera à Perpignan.