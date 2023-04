La France a facilement disposé de l'Écosse ce dimanche après-midi à Vannes, lors de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations féminin (55-0). Portées par une troisième ligne resplendissante et une Pauline Bourdon en mode cheffe de meute, les Tricolores ont réalisé une très grosse performance.

1. Ylanna Brosseau : 6/10

Pour sa première titularisation dans le Tournoi, la joueuse de Bobigny a signé un match correct. Sans dominer sa vis-à-vis en mêlée, elle a stabilisé son côté du pack et s’est montrée puissante sur ses interventions balles en main, même si on est en droit d’en attendre davantage d’elle. Remplacée par Ambre Mwayembe qui a honoré sa première cape.

2. Agathe Sochat : 7/10

Comme à son habitude, la talonneuse de poche a signé un match plein d’énergie, ne rechignant pas à redynamiser des ballons lents ou en se portant le plus rapidement possible au soutien de ses coéquipières. Belle lucidité à la 58ème, où elle joua la demi de mêlée pour éjecter le ballon à l’extérieur vers Boulard. Et un total de 11 plaquages réussis pour autant tentés.

3. Assia Khalfaoui : 6,5/10

La Girondine n’a pas eu son rendement habituel en mêlée fermée, où les débats ont été équilibrés pendant toute la première mi-temps. Elle fut même pénalisée peu avant la demi-heure de jeu. A son crédit, une belle percée rageuse plein champ qui mena à un essai bleu. On l’a revue gagner de précieux mètres juste avant la mi-temps, au coeur d’un beau pilonnage des Tricolores. Remplacée par Rose Bernadou peu avant l’heure de jeu. L’Héraultaise s’est aussitôt signalée par sa puissance balle en main.

4. Maëlle Picut : 6,5/10

Auteure d’une entame un peu timide, à l’image de son plaquage manqué au milieu du terrain en tout début de partie, la Blagnacaise est progressivement montée en régime. Touche prise proprement, charge positive à quelques minutes de la pause. Belle montée défensive inversée juste avant la mi-temps, qui sonna la porteuse écossaise.

5. Audrey Forlani : 7/10

La capitaine s’est montrée exemplaire en tout début de rencontre en allant chercher un ballon brûlant dans un maul écossais qui arrivait à quelques mètres de la ligne tricolore. Elle a aussi été décisive dans un autre moment délicat en volant un lancer écossais à 5 mètres de la ligne adverse à la 22ème. Elle a quitté le terrain avec un 9/9 au plaquage. Remplacée à la 53ème par Romane Ménager, qui avait besoin de temps de jeu pour retrouver la compétition et qui s’est signalée par un essai et quelques beaux plaquages appuyés, notamment celui réalisé à la 65ème minute.

6. Axelle Berthoumieu : 8/10

Encore une fois, la Blagnacaise s’est montrée percutante en défense et surtout efficace. On l’a souvent vue défier au centre du terrain après des touches réduites. A son crédit, une belle passe après contact qui offrit une percée à Mélissande Llorens conclue par un essai de Gaëlle Hermet. Elle termine la rencontre en étant la meilleure plaqueuse des Bleues, avec treize interventions. Remplacée par Julie Annery à la 65ème.

Axelle Berthoumieu a réalisé un gros match face à l'Écosse

7. Gaëlle Hermet : 7,5/10

Bien complémentaire à Berthoumieu, la Toulousaine a évolué dans un registre différent, plus axé sur la touche et le soutien au large. C’est d’ailleurs de cette façon qu’elle marqua son essai en début de deuxième période, en se portant au soutien de Llorens qui avait percé sur 40 mètres. Un autre franchissement net à son crédit à la 55ème, qui mena à l’essai de Boulard. Une bonne partie de l’ex-capitaine des Bleues qui a montré qu’il faudra compter avec elle.

8. Charlotte Escudero : 7/10

La Blagnacaise a démarré la rencontre tambours battants, en marquant le premier essai des Bleues dès la 3ème minute sur une passe de Bourdon avant que l’essai ne soit refusé par l’arbitre Mme Jenner. A son crédit, un bon plaquage offensif à la 27ème minute, ainsi que quelques charges appuyées. Pourtant, elle a été un peu moins en vue que face à l’Irlande, tout en réalisant un match correct. Mais l’entrée tonitruante de Romane Ménager a envoyé un signal fort en vue du prochain match contre le pays de Galles à Grenoble.

9. Pauline Bourdon : 8,5/10

C’est la leader du jeu offensif des Bleues. Celle qui guide les siennes. Dès les premiers instants, elle se montrait en jambes en résistant à deux défenseurs, avant de faire une passe décisive après contact à Escudero. Une passe qui était finalement en-avant, ce qui conduisait à l’annulation de l’essai. Un peu plus tard et alors que les siennes étaient en souffrance, Bourdon marquait le premier essai du match en étant parfaitement au soutien de Llorens. Sa passe au pied inspirée sur l’aile de Boujard (22e)) mérite d’être mentionnée. La demi de mêlée a parfaitement su dicter le tempo des Bleus, notamment dans le camp écossais. Grâce à ses sorties de balles rapides et ses passes précises, elle permettait une belle continuité au jeu. Sa passe décisive pour Boujard est un superbe exemple de sa vision de jeu. Leader jusqu’en défense, Bourdon a guidé les siennes. Elle est à créditer de neuf plaquages, tous effectués en première période.

10. Jessy Trémoulière : 6/10

Elle fut la joueuse qui a donné le ton en début de partie, alors que la France était malmenée par une équipe écossaise joueuse. Sur son premier ballon, Trémoulière a réalisé un joli numéro en relançant la balle avec panache depuis son camp. En récupérant un ballon qu’elle avait glissé astucieusement au pied au-dessus de la défense, elle amenait l’essai d’essai d’Escudero, finalement refusé. Son grattage sur la première belle action des Écossaises soulageait une défense quelque peu fébrile (7e). Son jeu au pied fut par contre un peu en décevant. Elle se manquait à plusieurs reprises sur des dégagements (33e et 48e) et réalisait un 4/8 face aux perches.

Jessy Trémoulière face à l'Écosse

11. Melissandre Llorens : 7,5/10

Lorsqu’elle touche le ballon, il se passe forcément quelque chose de positif pour l’équipe de France. Intrépide, la Blagnacaise a réalisé un très bon match. Sa percée sur son aile permet le premier essai des Bleues et elle est opportuniste sur son seul essai de la partie, en récupérant le ballon après le dribble de Boulard. Llorens a le mérite de sentir les coups. Irrésistible sur ses prises de balles, elle naviguait dans la défense avant d’être stoppée à quelques centimètres de l’en-but adverse (51e). Plaquée, elle avait tout de même la lucidité de transmettre la gonfle à Gaëlle Hermet qui n’avait plus qu’à plonger en terre promise. Seul petit couac sur sa copie : cette balle lâchée trop tôt à une dizaine de mètres de la ligne, alors que les Bleues étaient dans l’avancée (30e). Sa performance lui valu d’être élue femme du match.

12. Gabrielle Vernier : 7,5/10

Toujours très juste sur chacun de ses gestes, Gabrielle Vernier a réalisé, comme à son habitude, un match extrêmement sérieux. Valeur sûre de cette équipe de France, elle réalisait un superbe crochet, suivi d’une géniale chistera, sur le deuxième essai de Boulard. Sa course incisive proche de la ligne lui permettait de marquer elle aussi un essai après la pause. Que dire aussi de sa passe joliment adressée à Filopon sur l’essai de cette dernière ou de sa passe au pied pour Ménager un peu plus tard. Complémentaire avec son associée au centre, elle s’y est aussi filée en défense, assénant treize plaquages, ce qui fait d’elle la tricolore avec le plus de plaquages réussis.

13. Marine Ménager : 6,5/10

Marine Ménager est toujours dans le bon tempo. Sur chacun des mouvements français, la trois-quarts centre tricolore a su faire jouer derrière elle et n’a pas gardé le ballon égoïstement. Auteur d’une passe décisive pour Boulard, elle servait aussi sur un plateau sa sœur Romane en bout de ligne, alors que la passe était loin d’être évidente à faire. Son match fut au final très propre, puisqu’elle terminait la rencontre avec huit plaquages. Du très sérieux, cette paire de centres.

14. Caroline Boujard : 5/10

Laxiste défensivement sur la première action, l’ailière des Bleues ne fut pas spécialement en vue lors de cette rencontre. Peu servie, elle manquait de faire la différence sur son aile après une jolie passe au pied de Bourdon (22e) en passant en touche. Elle était au final la trois-quarts des Bleus avec le moins de mètres parcourus ballon en main. Sortie blessée, elle n’a pas inscrit d’essai.

15. Émilie Boulard : 7/10

Pas toujours précise sur ses dégagements au pied, Émilie Boujard a brillé par son rendement offensif. Si elle manquait de peu d’inscrire un essai après un joli dribble au pied en première période (le ballon étant finalement récupéré par Llorens qui aplatissait), l’arrière s’est rattrapée en signant un triplé face à des Écossaises dépassées. Sa vitesse et son bon placement lui ont permis d’être sans cesse dans les bons coups.