Après une première période en faveur de l'UBB, le Racing 92 s'est réveillé pour s'imposer (31-28) à la dernière seconde sur la pelouse du Bollaert. Un succès précieux pour les hommes de Laurent Travers qui rentrent provisoirement dans les six premières places du championnat, synonymes de qualification en phase finale.

Gibert, Habosi, Chavancy. Ils sont arrivés tous les trois, à grandes enjambées, pour soutenir leurs gros. Un dernier effort, après la sirène. Et la tête enfoncée dans le groupé pénétrant, au moment où l'arbitre court au milieu des poteaux pour donner un essai de pénalité. En retard au score durant tout le match, le Racing 92 change tout, au bout de l'effort. Sur la pelouse de Bollaert, cette victoire inespérée face à Bordeaux-Bègles (31-28) les replace dans la course aux phases finales.

Le Racing 92 renverse l'UBB à Bollaert !



Pourtant, le Racing 92 n'a quasiment pas existé pendant une mi-temps. Dès l'entame, la stratégie est simple, assumée. Il s'agit de laisser les Bordelo-Béglais dans leur camp. Quitte à user du jeu au pied. Les visiteurs, cinquièmes au coup d'envoi, tentent de se montrer plus joueurs. Derrière une mêlée qui avance bien, ils se montrent dangereux par intermittences. Mais dans cette cathédrale du football français, c'est grâce au pied de Maxime Lucu (4e, 26e, 31e et 41e) qu'ils capitalisent leur domination. A la pause, les visiteurs mènent 3-12.

Au retour des vestiaires, sur une relance amorcée par Ducuing depuis son propre camp, Depoortere inscrit son premier essai en Top 14 (44e 3-19). Un premier essai chez les pros, qui donne une large avance aux siens. Après sa lourde défaite à la maison contre La Rochelle lors de la dernière journée, l'UBB est en train de se rattraper.

Un banc salvateur

Juste après cet essai, Laurent Travers décide de réagir en vidant une partie de son banc. Cinq joueurs font leur entrée, le sixième est un OVNI. Il s'appelle Finn Russell. Et en quelques minutes, il change le visage de son équipe. Une touche sauvée ici, une pénalité vite jouée là et une passe sautée là-bas... Son entrée, conjuguée aux autres, redonne vie au Racing 92. Désormais, les Franciliens parviennent à tenir les ballons et à mettre de la vitesse dans leurs actions. Ils inscrivent trois essais par Hemery, Fickou puis Gibert. Malgré cela, leur indiscipline en mêlée, permet à Lucu (23 points) de maintenir les siens devant au score.

La victoire bonifiée

Le divin chauve inscrit une dernière pénalité à la 79e minute (24-28). Le plus dur semble fait. Ne reste plus qu'à garder le ballon au chaud quelques secondes pour l'expédier en touche. Plus facile à dire qu'à faire. Sur le terrain, les Girondins s'emmêlent les pinceaux et perdent cette dernière balle. Quatre minutes d'effort, plus tard, Vivien Praderie file au pied des poteaux. Essai de pénalité et même bonus offensif pour les Ciel et Blanc.

Le coup est cruel pour les uns. Miraculeux pour les autres. À l'image de ce match, la course aux phases finales s'annonce folle. Vivement la suite.